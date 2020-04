Cameron Díaz rompe su silencio tras ser madre

Fue el pasado 3 de enero, cuando la actriz Cameron Diaz anunció que se había convertido en madre de la pequeña Raddix Maddenque pedia que se respetara su intimidad. “Adoro ser madre. Es la mejor, mejor, mejor parte de mi vida”.

Ahora, la actriz de 47 años ha hablado con Katherine Power, empresaria estadounidense de la industria de la moda, sobre su relación con el músico Benjamin Madden y cómo ambos llevan la paternidad. “Estoy muy agradecida y feliz. Es lo mejor que me ha pasado y soy muy afortunada de hacerlo con Benj. Estamos viviendo nuestro mejor momento. Estoy emocionada. No puedo creerlo”, ha expresado. lLa actriz de “Algo pasa con Mary” ha señalado además que el rockero es un padre increíble y que e ayuda tanto que al final del día tiene incluso tiempo para dedicarse a ella misma.

El periodo de aislamiento marcado por el coronavirus no parece haber alterado demasiado sus vidas ya que "de alguna manera he estado viviendo una vida de cuarentena porque llevo así más de tres meses. Así que mi vida ha sido completamente tranquila desde entonces. Es agradable. Me encanta vivir en una burbuja, estar en el útero de mi casa con mi esposo y cocinar”, una actividad que acompaña siempre con una copa de vino. Es mi momento de calma”, asegura.

La pareja contrajo matrimonio hace cinco años.