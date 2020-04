Kiko Rivera atraviesa una difícil situación económica

El hijo de la tonadillera tiene un formato de entrevistas a través de Instagram, que ha titulado ‘En casa con Kiko’ en el que se entretiene durante este confinamiento obligatorio. Por él pasan amigos y personajes televisivos conocidos, como es el caso de Tamara Gorro. Una bonita entrevista en la que Kiko Rivera se sinceró sobre la difícil situación económica que está atravesando: “He tenido que pedir la ayuda por ser autónomo. Esto me ha pillado muy jodido de pasta”.

Y es que tras el estado de alarma, el DJ se ha visto obligado a cancelar su gira de verano. “Tenía un verano estupendo de trabajo y nos iba a posibilitar empezar a poner colchón para mis hijas, comprarnos una casa… Pero ha llegado así”, decía Kiko mientras Tamara Gorro trataba de animarlo. “Siempre he sido un gastador y ahora me arrepiento de ello. Ahora, no tengo problema en decirlo, solo estoy ingresando 700 euros al mes, que es lo que me da el Estado, pero sigo teniendo los mismos gastos de siempre. Es una locura, no hay derecho”, confesaba.

Unas palabras que extrañaban a sus seguidores que preguntaban dónde había ido a parar todo el dinero que habría ganado durante este tiempo gracias a la televisión a su participación en el reality de Telecinco, a lo que el hijo de Isabel Pantoja contestaba: “Todo lo que he ganado en mis entrevistas y en Gran Hermano lo he utilizado para pagar mi deuda con Hacienda, que ya se ha acabado, gracias a Dios”.

Pero pese a estos problemas económicos, por suerte, el DJ cuenta con una familia que puede ayudarle cuando más lo necesita.