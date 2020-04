El affaire Merlos y la ruptura de Froilán

Como siempre desde que nos confinaron, es miércoles. Ya ni sé cuántos llevamos ni lo quiero saber. A lo nuestro:

¡Hola!

¡HOLA!, nosotros siempre empezamos con ¡HOLA!, nos trae a Mar Torres anunciando su ruptura con Felipe de Marichalar. Para nosotros siempre será Froilán. Después de seis años, han quedado como amigos. Yo me quedo más tranquila. No por la ruptura, que a mí las rupturas siempre me ponen triste porque empatizo, sino porque Mar (sin apellidos) ya ha conseguido pasar de Instagram a la portada de ¡HOLA!. Oye, una cosa menos.

Al lado de Mar, sucesión de fotitos de su ya exfamilia política, la familia Real, haciendo cosas durante la pandemia: los padres con mascarilla haciendo cosas de reyes en tiempos difíciles y las chiquillas leyendo el Quijote. Bien.

Abajo, en un recuadrito, cito literal: “Cayetano, reflexiones desde su encierro en Sevilla”. Mira, sí, me ha dado la risa tonta, yo qué sé. Es demasiado tiempo ya encerrados todos. Como para no reflexionar.

Diez Minutos

DIEZ MINUTOS presenta en exclusiva a Mia, la hija de Gustavo y María. Que menos mal que llevamos ya unos meses con esto, pero la manía de no dar los apellidos a mí me trae loca. Enhorabuena a los padres y esas cosas. ¿Por qué ya no se hacen fotos buenas para presentar a los bebés de famosos? Aquí hay un tema que deberíamos investigar.

Y el temote de la semana: Alfonso, Marta y Alexia. También sin apellidos. Total, ¿para qué? Resumen rápido para despistados. Marta y Alfonso son novios, se van a casar, pero se confinan separados. Durante un directo de él en el programa de Youtube (“programa de Youtube” es un concepto que me fascina) de Javier Negre, aparece paseándose al fondo con toda la tranquilidad del mundo una señorita semidesnuda. Drama. Ahora dicen unos que ya habían roto, la otra que no, que si están juntos y felices, que si sale un vídeo besando a otra. Mira, qué jaleo. Con lo que cuesta aguantar solo a uno, qué ganas de complicarse la vida. Este comentario me ha quedado muy de peluquería. Cómo echo de menos ir a la peluquería con mi amiga Paula. Estoy bien, estoy bien.

Yo digo que es un montaje y aquí dejo mi apuesta por escrito. Más cositas.

Isabel Pantoja, reza y hace mascarillas en Sevilla. Mira que bien. Ya podía hacer mantecados o dulces de yema. Como si fuese una monja de Santa Clara o algo. Yo le compraba, os lo digo. Que el cuerpo me pide azúcar todo el rato. Se ve que las pandemias a mí me dejan hipoglucémica.

Semana

En SEMANA también nos traen en portada al trío lalalá. Nos cuentan que Marta está destrozada y que no duerme y que a todas horas, llora que llora, por los rincones. Pues normal, pobre. Suponiendo que todo esto sea cierto, que yo sigo con mi todo al rojo a que apesta a montaje.

La infanta Sofía cumple 13 años y Kiko Hernández, preocupado y protegido.

Lecturas

Todo en orden por aquí, vamos a ver si LECTURAS nos dice algo de Las Campos que me tienen en un sinvivir.

Pues no. Portada para Lydia Lozano, que a mí plin, hablando de sus romances que hubieses sido de portada y de Rocío y su madre, de la hija de Terelu. Vamos, un popurrí pintón para tiempos de pandemia. Que con todos confinados, menos mal que tenemos a Merlos y sus cuitas.

Hablando de Merlos, también está aquí con sus dos doñas, la doliente y la semidesnuda. En Lecturas nos cuentan, eso sí, lo que nadie nos ha contado. Si es que queda algo por contar de todo esto. Que no sé yo. Nos cuentan que llevaban cuatro días distanciados. Si esto fuera Friends y Alexia fuera la chica de la fotocopiadora, Ross estaría gritando “¡¡Nos estábamos tomando un descanso!!”. Pero son Merlo y Marta. Dejadles hacer a su estilo.

Adara y Cristian aparecen juntos. Ay, me dan una pereza Adara y Cristian que no os podéis imaginar. La vida sentimental de Adara va a tal velocidad que yo ya no sé cuál es el tronista o comentarista o exconcursante o instagramer del momento. O los llama a todos “cari” o menudo lío debe tener en esa cabeza. Y eso que estamos confinados. No me quiero imaginar yo eso en un día de puertas abiertas. Me da un estrés solo de pensarlo.

Esto también me ha quedado muy de peluquería y vuelvo a echar de menos a Paula. Vaya día más tonto llevo, de verdad.

Y acabamos con Letizia saliendo del confinamiento 45 días después a hacer sus cosas de reina en tiempos difíciles. Con lo que me habría gustado a mí acabar con algo de Las Campos. ¿Estarán bien? A ver si la semana que viene alguien nos dice algo.