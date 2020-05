Rosa López, enamorada en la cuarentena

La ganadora de la primera edición de OT se encuentra inmersa en el lanzamiento de su nuevo single “Solo tu sonrisa”, cuyos beneficios irán destinados a la Cruz Roja para ayudar a los afectados por la crisis del coronavirus. Además ha desvelado en un directo en Instagram junto a la revista “Semana” que su corazón vuelve a estar ocupado.

"He conocido a una persona, quién me iba a decir que esta situación me traería esto. Estoy súper feliz, ojalá vaya todo genial. Yo creo que es el amor de mi vida, con eso te lo digo todo. No ha hecho falta el ramo de Cheno. Es un hombre normal, buena persona y maravilloso».