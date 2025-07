Ayuso, fan total: el momento más pop de la presidenta madrileña en el concierto de Miguel Bosé

A Isabel Díaz Ayuso se le vio como pocas veces: entregada, emocionada y absolutamente fan. La presidenta de la Comunidad de Madrid fue una de las más de 12.500 personas que acudieron este martes al Movistar Arena para presenciar el esperado regreso de Miguel Bosé a los escenarios madrileños. Ocho años después de su última actuación en la capital, el artista volvió por todo lo alto, dentro de su "Importante Tour", una gira que comenzó en México -donde reside desde hace más de una década- y que recorrerá cerca de diez ciudades españolas este verano.

La cita no pasó desapercibida. Entre los rostros conocidos que se dejaron ver en el recinto estuvieron Alaska y Mario Vaquerizo, el actor Jordi Mollá, Boris Izaguirre, Cristina Cifuentes o la chef Samantha Vallejo-Nágera. Pero fue Ayuso quien se robó buena parte del foco mediático, gracias a su espontaneidad y al entusiasmo que mostró en redes sociales. Publicó vídeos del concierto, se hizo una foto con Bosé en su camerino -ambos sonrientes, con complicidad- y escribió: "Hemos disfrutado de un gran concierto, a manos de uno de los mejores artistas de España".

Alma melómana

No es ningún secreto que la presidenta madrileña tiene alma melómana. Su playlist emocional está plagada de clásicos del pop español, rock ochentero y guiños constantes a la cultura musical patria. Ha asistido a conciertos de Dani Martín, Alejandro Sanz o Fangoria, y no duda en compartir en redes su afición por determinados temas y artistas. La cita con Bosé era, por tanto, ineludible.

La noche arrancó con "Mirarte", con Bosé lanzando un mensaje claro de resiliencia: "Tirar pa’lante hasta que el corazón aguante". Con una puesta en escena inmaculadamente blanca, el cantante recorrió cuatro décadas de éxitos: "Nena", "Te amaré", "Morena mía", "Hacer por hacer"... Hubo momentos íntimos, como cuando interpretó "Nada particular" y habló contra la guerra -"la paz no es negocio, por eso no hay paz"- y otros cargados de teatralidad, como su aparición en rojo intenso con capa floral para "Sevilla" y "Olvídame tú".

El broche final fue tan eléctrico como nostálgico: con su icónico look amarillo, Bosé cerró con "Amante bandido", "Don Diablo" y "Por ti", provocando una ovación cerrada. Entre los aplausos, Díaz Ayuso celebraba como una más, disfrutando de la música, de la emoción compartida… y de su propia noche pop.