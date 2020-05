Jorge Javier Vázquez criticado tras su visita a la peluquería

View this post on Instagram

Nuestro primer cliente, con todas las medidas de seguridad... @jorgejaviervazquez gracias por confiar en @barberscrack con nuestro Barbero @vicktorino_ ⭐️ Maquina de ozono, todo desechable, desinfección profunda de materiales... Ojo! Ya los conozco, el peluquero siempre trabajo con guantes se quito el guante para manipular el teléfono táctil, ya terminado el servició ! Feliz de volver a ver a nuestros clientes! Los esperamos la familia @albertodugarteinstitute . #barber #barbercracks #barberia #peluqueria #madrid