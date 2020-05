Pelayo Díaz: “Quizá la nueva normalidad sea poder hablar de salud mental sin avergonzarnos”

View this post on Instagram

THE NEW NORMAL 😷 La nueva normalidad, Fase 0. Quizá la nueva normalidad no sea sólo empezar cuidadosamente el desconfinamiento y volver a apoyar el comercio local que empieza a abrir sus puertas de nuevo. Quizá sea también hablar abiertamente de cuando tenemos un mal día. De cuando sentimos ansiedad o depresión o todo se nos hace grande. Quizá la nueva normalidad sea poder hablar de salud mental sin avergonzarnos de cómo nos sentimos. Ayer a mi el día se me hizo cuesta arriba y el hecho de hablarlo con vosotros y recibir tantos mensajes de apoyo me hizo sentirme mucho mejor y afrontar esta semana con una perspectiva diferente. No pasa nada por no estar al 100% cada día, esto es una carrera de fondo, no de velocidad! Mucho ánimo a todas y todos y no tengáis miedo a sentir ni a hablar de vuestras preocupaciónes