Ortega Cano: “No era conocedor de esta historia”

Ayer en una nueva gala de Supervivientes, Rocío Flores, Elena Rodríguez y Ana María Aldón se enfrentaron a ‘El puente de las emociones’ donde confesaron algunos de los capítulos más difíciles de su vida.

La mujer de Ortega Cano se derrumbó nada más comenzar a hablar. Ana María Aldón confesó que sufrió malostratos en su infancia. “Tengo la necesidad de perdonar a mi padre porque era un hombre muy duro, a veces inhumano con su propia familia, pero especialmente con mi madre. Fue une bestia inhumana, durante años torturó a mi madre y nosotros lo veíamos día tras día, los seis hijos”, explicó.

Era la primera vez que Aldón hablaba sobre esta dura etapa de su vida, que incluso ha sorprendido a su esposo, José Ortega Cano quien en una videollamada con Sonsoles Onega ha confesado en el progama Ya es mediodía que: “Yo no era conocedor de esta historia. En alguna ocasión me ha comentado cosas sueltas de su familia, pero para nada entrando en intimidades”. “Me alegro mucho de que ella se haya desahogado y se quede tranquila. Hay que perdonar, todos a lo largo de la vida tenemos algo que perdonar”, confesó el diestro.