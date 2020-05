El juego de palabras con el que Sara Carbonero ha felicitado a Iker Casillas

View this post on Instagram

Una vez que cumplí 8 años pensaba que Superman existía y que Spiderman iba lanzando telarañas por los rascacielos de Nueva York. Tenia tantas ganas de ir al colegio que no me importaban otros asuntos. Normal, tenía 8 años recién cumplidos. Con 8 años sigues disfrutando de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente aunque, ya estas en el límite. Casi casi. Hoy me toca cumplir 39 años. 31 años más que entonces. Se escribe fácil pero da mucho respeto! Mañama mi madre, como ya es tradicional, me tendrá que llamar a las 14:45 en punto. Las madres son así. Si os digo la verdad, parece que mi aniversario mudó de fecha desde hace más de un año. Por lo menos, sigue siendo mayo mi mes particular!! #muchasgraciasporlasfelicitaciones #buenasnochesmundo🌍 No quiero desmerecer a los hermanos Casas. Pic with my brother.