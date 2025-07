Beatriz de York y su marido, al límite del divorcio: la culpa es de Edoardo

Los rumores de divorcio están a la orden del día en Reino Unido, especialmente si el foco se centra en ambientes palaciegos. Son constantes las especulaciones sobre la estabilidad del príncipe Guillermo y Kate Middleton, como también le sucede con asiduidad al príncipe Harry con Meghan Markle. Pero no son los únicos, pues sus primas también tienen que sacar pecho y levantar cabeza cuando la prensa se fija en los signos de fractura en sus matrimonios.

Ahora le ha tocado el turno a la princesa Beatriz de York, quien no estaría pasando por su mejor momento con Edoardo Mapelli Mozzi. Y es que, de nuevo, la prensa británica alerta sobre el bache por el que estaría atravesando el matrimonio. Una crisis que no sería nueva, pero que sí estaría viviendo una sonada recaída que ha dado el salto ya de los titulares, siendo con ello la comidilla en los pasillos palaciegos y también a lo largo y ancho de la corte británica.

Beatriz de York y Edoardo, ¿en crisis?

El matrimonio lleva ya varios meses en el ojo del huracán y llamando la atención de los medios británicos. Y no precisamente por la preciosa estampa familiar que forman, sino más bien por todo lo contrario. Y todo por culpa de Edoardo Mapelli, como así señalan desde medios como ‘The List’. Le adjudican la mayor parte de la responsabilidad de que su matrimonio esté haciendo aguas, pues mantienen que no pasa apenas por casa y que, por encima de todo, en la cima de sus prioridades está el trabajo.

La princesa Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi Gtres

Desde el citado medio entienden que los constantes viajes de Edoardo han pasado factura al matrimonio. Especialmente después del nacimiento de su segunda hija, Athena, el pasado mes de enero. Se estrenaron en esto de ser padres en 2021 y parecía que la llegada de su segundo retoño les uniría más, pero él sigue trabajando, siempre de viajes de negocios, mientras que ella se limita a esperar en casa su llegada. Esto al final les ha terminado por lastrar como pareja, uniéndose a la delicada situación de los York en la casa real británica, después de los escándalos del príncipe Andrés.

“Si bien ella no tiene nada que ver con una familia humilde, la precaria posición de los York dentro de la familia real británica, sumada a los rumores de que el matrimonio podría no durar, no les hace ninguna gracia”, apuntan desde la prensa británica. Unos medios que alertan sobre le errado que está Edoardo a la hora de perfilas sus prioridades tras haber sido padre hace unos meses: “Su trabajo le genera ingresos que sustentan a su familia, pero ¿cuánto tiempo realmente pasa con sus hijos y su esposa?”, se preguntan a la vez que subrayan la crisis del matrimonio.

Y es que señalan además que Beatriz de York estaba triste en su última aparición pública en Ascot, a pesar de que su marido estaba ahí con ella después de tanto viaje: “Parecía que ella estaba triste y, desde luego, no transmitía esa vibra de me encanta estar con mi esposo ahora mismo”, sustentan las bases de lo que entienden como una crisis matrimonial que está a punto de estallar por los aires: “Uno pensaría que pasar tiempo de calidad con su pareja, que siempre está fuera de viaje de negocios, le traería felicidad y alegría a Beatriz, pero sus expresiones indicaban todo lo contrario. Para empeorar las cosas, Beatriz y Mozzi fueron sorprendidos dándose un beso en un evento. Y aunque parece que sería un punto a su favor, la escena resultó ser súper vergonzosa y falsa”, apuestan desde el citado tabloide.