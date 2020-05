Nuevos casos del escándalo de Avilés

Llevamos dos semanas hablando de las víctimas de este joven de 24 años y no dejan de aparecer nuevos testimonios de personas que aseguran haber caído en los engaños del falso periodista. Una de las últimas en sumarse es una letrada, una vieja conocida de su familia. Esta mujer, que prefiere no dar su nombre pero que sí nos deja grabar la conversación, tiene pruebas que destaparían las malas artes y el engaño de José Antonio Avilés de forma premeditada. Dice que, por respeto al secreto profesional, no puede desvelar muchos de los datos que conoce y que desmontarían al concursante de Supervivientes pero, sin embargo, afirma que casi todo lo que se ha ido publicando en televisión es cierto. Joyeros a los que presuntamente estafó, el uso del nombre de famosos como gancho en sus engaños y una deuda que tiene con ella por la minuta de sus servicios como defensora en una causa son hechos que podría probar. La que un día fue su abogada se prepara ahora para llevarle a los tribunales y cobrar su deuda.

Pero José Antonio no ha tenido escrúpulos. Llegó incluso a engañar a un joven al que conoció por una aplicación de contactos entre hombres. Una conquista a la que Avilés habría, según consta en una denuncia, pedido 2.000 Euros que nunca devolvió. Tras contactar en Grinder, este hombre y el colaborador de Viva la Vida quedaron para cenar en varias ocasiones. Por cierto, Avilés siempre escurría el bulto a la hora de pagar. La presunta víctima nos cuenta que el colaborador nunca dejó de alardear sobre su larga lista de contactos y tampoco de fantasear con sus proyectos y negocios. Después de varias citas, la presunta víctima cayó en sus redes. Con la excusa de un negocio para rescatar al Córdoba Club de Fútbol, le dijo que le prestase 2.000 Euros para unos trámites mientras se hacía efectiva una suculenta herencia de 19 millones de Euros. Aunque en un primer momento el joven se lo pensó porque era la cantidad que tenía para pagarse un curso en una escuela de cocina, terminó cayendo en la redes de José Antonio y le hizo una transferencia bancaria del dinero. Dinero que por supuesto nunca devolvió y que se vio obligado a reclamar vía judicial el pasado 15 de enero en los Juzgados de Plaza de Castilla.

Lo último y más reprochable fue una propuesta de Avilés que nunca llegó a salir. Se trata de un acto benéfico con los padres de una niña con una enfermedad rara. Al parecer, según narra la madre de la menor, José Antonio les conoció en Córdoba en otro acto benéfico al que asistió. Entablaron conversación y, al enterarse de que tenían una pequeña enferma, les propuso organizar un acto para recaudar fondos y donar parte a una asociación y otra parte destinarla a costear los tratamientos de la hija de este matrimonio. Aunque en un primer momento los progenitores de la pequeña escucharon, no les resultó del todo claro y José Antonio no les pareció trigo limpio. Terminaron, de forma acertada, declinando la iniciativa y ahora que se ha destapado todo el escándalo, se alegran de aquella decisión tomaron.

Por supuesto y, por si hubiese alguna duda, este periódico dispone de pruebas que demuestran que lo que se ha descrito es tal y cómo lo cuentan los afectados. Aunque José

Antonio Avilés ha reconocido sus errores en televisión le chorreo de víctimas no cesa y parece que la sombra del engaño le perseguirá por mucho tiempo.