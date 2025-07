Fran Rivera toma una drástica decisión tras la detención de su hermano Cayetano: "Está preocupado"

Cayetano Rivera es uno de los protagonistas indiscutibles de la crónica social de nuestra semana tras protagonizar un altercado en una conocida hamburguesería, motivo por el que fue detenido y pasó la madrugada del lunes 30 de junio en comisaría.

"Cuentan que se sacó un fajo de billetes y alardeó de que los otros eran unos muertos de hambre. La empleada se sintió atemorizada y pidió que viniera la policía", desveló el periodista Carlos Quílez en el programa "Y ahora Sonsoles".

Fran Rivera, preocupadísimo por su hermano Cayetano

El hermano mayor del diestro se quedó totalmente en shock tras conocer su detención y está muy preocupado por Cayetano, según ha desvelado Cristina Tárrega tras hablar con el hijo mayor de Carmina Ordóñez. Fran Rivera, que se encontraba de vacaciones en Las Vegas con Lourdes Montes, ha decidido volver a España para estar al lado del torero en estos momentos tan complicados.

Fran Rivera se esteraba por la televisión del altercado de Cayetano y, a pesar de su distanciamiento, ha hablado con su hermano en más de cuatro ocasiones tras lo ocurrido, según ha explicado Tárrega.

El torero Cayetano Rivera Gtres

"Él está muy pendiente. Fran se viene para estar con su hermano. Son hermanos del alma. Está preocupado. Es una situación que le ha pillado fuera de juego y lo que quiere es estar con su hermano, apoyarlo", ha señalado la comunicadora. Según le ha contado Fran, Cayetano "está muy triste y va a ir a por todas".

Nuevo comunicado de Cayetano Rivera

El torero está muy afectado por la situación y no ha dudado en emitir un nuevo comunicado. "Aunque las heridas físicas duelen, no es eso lo que más me duele. El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente o incluso un ‘terrorista’ por una discusión previa, en la que en ningún momento amenacé ni agredí a nadie", comienza diciendo en el escrito.

Cayetano insiste en que es víctima de una injusticia. "Quiero pensar que lo ocurrido fue un hecho aislado. Sin embargo, también tengo el derecho —y, desde mi sentir, el deber— de defenderme de lo que considero una profunda injusticia", señala el diestro. "Mi credibilidad vale tanto como la de cualquier persona que ha intentado, con discreción y educación, construir un camino propio. No pretendo ser ejemplo de nada, porque no me considero quién para ello, pero al menos merezco ser escuchado con el mismo respeto que ofrezco", finaliza Cayetano Rivera.