Fallece el padre de Topacio Fresh

Hoy querido Papá vuelves a los brazos de tu amada esposa. Me duele el corazón por la distante despedida forzada pero no dejo nada pendiente con vosotros. Estoy llena de amor, comprensión, anécdotas de viajes, películas con tu proyector de súper 8, trenes eléctricos, recetas de cocina, tangos y canciones de Henry Mancini. Descansa en Paz Carlitos y muchos besos a Lila . Ya los estoy echando de menos 🖤