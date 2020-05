Lolita: “Hay gente que en este confinamiento me ha fallado”

View this post on Instagram

Buenas tardes , aclaro esto porque hay preocupación entre la gente que me aprecia de las cosas que escribo de madrugada , son sentimientos que expreso por situaciones que veo que siento en mis propias carnes en todos los aspectos de la vida , laboral y personal , estoy divinamente , gracias a dios , tengo una familia maravillosa y gente a mi alrededor que me adoran , no estoy conforme con muchas cosas que están pasando en mi país , ,con otras si , y estoy orgullosa de eso , así que tranquilidad , hay gente que en este confinamiento me ha fallado , pero me imagino que como a todos los mortales , de sueños no se vive , de ilusiones tampoco , yo tengo los pies sobre la tierra y mi edad me da la opción de hablar y decir lo que antes por la inmadurez no me atrevía , siempre he sido clara , así que nada a vivir a trabajar y a intentar llevarnos bien en esta nueva normalidad , eso si la esperanza dicen que es lo último que se pierde , de verdad ? Jajajajaja o la paciencia ? Vamos para delante y cada uno a lo suyo os quiero y gracias por quererme , vamos que españa saldrá de esto y los españoles saldremos heridos pero con ganas de empezar de cero besos a todos y gracias