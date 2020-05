Los Flores recuerdan a Lola en el 25 aniversario de su muerte

View this post on Instagram

Jerez te hace un homenaje , y para mi un honor , saber que sigues viva en la mente de la gente y en sus corazones , Instagram está lleno de tus fotos tus palabras , Facebook, todas las televisiones los periódicos , eres grande madre sigues siendo grande , desde aquí mi agradecimiento a todos a todas , orgullosa de ser tú hija y tú alumna , me enseñaste a vivir a querer y ser generosa a ser trabajadora incansable y a mirar por los que quiero , aunque a veces como a ti me falten las fuerzas , caigo , lloro y me levanto como tú , sonrío y pienso en positivo lo bueno está por llegar gracias madre , mamá gracias y felicidades a todos los Isidros