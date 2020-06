Leticia Sabater se vuelve viral con su nuevo ‘hit’ veraniego

View this post on Instagram

Hola chicos ya teneis la pedazo portada de mi nuevo temazo veraniego. !!VETE PAL CARAJO TRA TRA !!el gran @iamlitoman , espero que os guste y la disfrutéis con mucho muuuucho cariño,Y mañana lunes 1 de junio a las 9 de la mañana ya empieza el verano con la salida del nuevo temazo con Videoclip en YouTube Y plataformas digitales a la venta.os amoooo💎🥂🥰👍