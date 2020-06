J.K. Rowling justifica su comentario «transfóbico» con haber sufrido abusos

La autora de la saga Harry Potter ha decidido romper su silencio y responder a las críticas tras sus polémicas palabras sobre las mujeres transgénero. En una extensa carta publicada su web, Rowling justifica uno de sus argumentos confesando públicamente por primera vez las violaciones y abuso doméstico sufrido hace años, y de los que apenas se conocían detalles, aunque no eran desconocidos.

“Activistas que claramente se creen personas buenas, amables y progresistas han recurrido a mi pasado dando por hecho que tienen derecho a vigilar mi discurso, acusarme de odio, llamarme insultos misóginos”, se queja la escritora en un intento por justificar su postura.

“He estado bajo el foco mediático más de 20 años y nunca he hablado públicamente de ser superviviente de abusos domésticos y agresiones sexuales. No porque me dé vergüenza que me hayan pasado esas cosas, sino porque son traumáticas para volver recordarlas. Menciono estas cosas ahora no en un intento de obtener simpatía, sino por solidaridad con la gran cantidad de mujeres que tienen historias como la mía, que han sido arrastradas por el barro como fanáticas por tener preocupaciones en torno a los espacios públicos de un solo sexo”, argumenta la escritora.

En este ensayo Rowling quiere defender los derechos de las mujeres trans al tiempo que ha querido mostrar su malestar por los ataques recibidos de algunas activistas de este colectivo que, según ella, la han atacado por ser mujer. “Sería mucho más fácil tuitear los hashtags aprobados, porque, por supuesto, los derechos trans son derechos humanos y, por supuesto, las vidas trans importan (...) pero me niego a inclinarme ante un movimiento que creo que está haciendo un daño demostrable al tratar de erosionar a la ‘mujer’ como clase política y biológica y ofrecer cobertura a los depredadores como pocos antes”, insiste.