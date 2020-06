Manuel Broseta, el hombre que ha enamorado a Nieves Álvarez

Nieves Álvarez está viviendo uno de sus momentos personales más dulces. Hace tan solo unos días fue captada por los paparazzis disfrutando de un romántico día de playa y chiringuito en Ibiza junto a un hombre. A ambos se les pudo ver en actitud cariñosa, compartiendo confidencias y momentos de diversión. Pero, ¿quién es esta nueva ilusión de la supermodelo? Se trata de Manuel Broseta, un abogado valenciano muy influyente. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, en su currículum puede presumir de haber estudiado en las mejores universidades del planeta: Máster en Derecho Europeo por el Colegio de Europa de Brujas. Formación de Postgrado en la Universidad de Georgetown, King’s College y Harvard, entre otros. En 1992 inició su carrera profesional en Uría Mendez y tras dos años, volvió al despacho de abogados que había fundado su propio padre, Broseta Abogados SLP, consolidándolo como uno de los principales de España. Además de una dilatada experiencia en el sector, destaca su labor como docente de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia, presidente de la Fundación Conexus, Letrado Asesor y Secretario o Vicesecretario de diversas grandes empresas de este país. Una labor muy reconocida ya que ha ganado diferentes distinciones al mejor abogado “40 under 40”, concedido por la Revista Iberian Lawyer en 2007, ha sido seleccionado como profesional destacado en Corporate and M&A en la publicación Best Lawyers desde 2009 y le han concedido el premio al Liderazgo en Servicios Profesionales concedido por la publicación Economía 3 en 2009.

Su padre fue asesinado por ETA

Hijo de Manuel Broseta Pont, un destacado político valenciano y nacional. Participó en el Primer Congreso de Cultura Catalana en 1977, convirtiéndose en uno de los principales asesores del presidente preautonómico Josep Lluís Albiñana. Asimismo ocupó un escaño de senador por Valencia entre los años 1979 y 1982, en las filas de UCD. Entre 1980 y 1982 ocupó la Secretaría de Estado para las Comunidades Autónomas, desde las que impulsó los trabajos para la aprobación de la mayoría de los estatutos de autonomía, entre ellos, el de la Comunidad Valenciana.

Tras abandonar la Secretaría de Estado, se retiró de la primera línea política y se dedicó a su despacho profesional de abogados, que lleva su mismo nombre, y a su tarea docente en la Universidad de Valencia. El 15 de enero de 1992 fue asesinado por miembros del 'comando Ekaitz' de ETA. El catedrático había terminado de impartir sus clases en la facultad de derecho y se dirigía a la sede del Banco de Valencia, dónde debía participar en una sesión de trabajo, cuando recibió un disparo en la nuca.

“Discreto”

En cuanto a su vida personal, su entorno lo describe como una persona “discreta”, pero su intimidad saltó a la palestra en 2017 con su boda en Ibiza con Ana Reja, directora adjunta de Business Initiatives Consulting (Biconsulting). Una celebración a la que acudieron personalidades de la ‘jet set’ como Adolfo Utor, Carlos Bertomeu o el expresidente de Ford España José Manuel Machado. Cuando ambos se conocieron, Ana Reja era personal de administración de una de las empresas del grupo y pese a que ambos residían juntos en el barrio de Salamanca de Madrid, decidieron darse el ‘sí quiero’ en la isla pitiusa, donde el empresario tiene su segunda residencia. Por entonces, él tenía dos hijos de un matrimonio anterior. Tras su ruptura, en junio de 2019, Manuel Broseta decidió cogerse un periodo sabático en su labor profesional para “superar este divorcio”, según apuntan los rumores. Un tiempo que aprovechó para descansar y realizar labores solidarias en Senegal. A su vuelta al Despacho y posterior confinamiento por el coronavirus, se desconocen los motivos por los que Broseta se encuentra en Ibiza, quizás por motivos laborales o simplemente ha querido acompañar a Nieves Álvarez, pero lo cierto es que salvo que esté empadronado en la isla y sea su residencia oficial, podría haber burlado las medidas tomadas por el Gobierno por el Covid-19.