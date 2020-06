Hugo Sierra: “Estoy más enamorado que nunca”

El ex Superviviente ha confesado su ilusión tras recuperar su vida junto a Ivana Icardi. El uruguayo ha concedido su primera entrevista a la revista Lecturas tras el fin del concurso ‘Supervivientes 2020’ y tras reencontrarse con su hijo Martín y con Adara en Palma de Mallorca, ha manifestado que está enamorado de la argentina y quiere que su relación salga adelante. “Por Ivana estoy dispuesto a cambiar de vida, a vivir en cualquier lado”, ha explicado.”Estoy más enamorado que nunca”.

Tras romper su relación en Honduras, el ex de Adara ha dejadoclaro que luchará por que sea su relación definitiva. Y ha asegurado que en su reencuentro en Madrid “ha habido fuego, ha sido lo mejor. No es lo mismo la arena que una cama”, ha explicado. “Estoy intentando que vuelva a confiar en mí, ella me quiere pero está muy dolida. Eso me está matando”.