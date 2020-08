Flavio Briatore, ¿el «supercontagiador» de Cerdeña?

La Covid-19 está poniendo en jaque a todo el planeta. Si en nuestro país han acaparado titulares en los últimos días los positivos de Antonio Banderas, Marta López o Antonio José, en Italia preocupa el estado de Flavio Briatore. A sus 70 años, el que fuera jefe de Fernando Alonso en Renault cuando el piloto se hizo con dos mundiales de Fórmula 1, ex marido de Elisabetta Gregoraci e íntimo amigo de Ana Aznar y Alejandro Agag, se encuentra ingresado con pulmonía en el hospital San Raffaelle de Milán y con pronóstico grave tras dar positivo en coronavirus.

Según afirman los medios italianos, por el momento no ha tenido que ser trasladado a la UCI. Preocupa su estado de salud aunque no se teme por su vida. «El estado de Flavio Briatore es absolutamente estable y bueno, y quiere agradecerle las numerosas muestras de afecto e interés por su salud recibidas en estas horas. El domingo por la tarde, alegando una ligera fiebre y síntomas de agotamiento, fue al Hospital San Raffaele de Milán para un chequeo. El empresario fue hospitalizado, se sometió a un examen general y permanece bajo supervisión médica», ha informado mediante un comunicado de prensa el personal del que fuera pareja de las modelos Heidi Klum y Naomi Campbell.

Pero el coronavirus ha sacudido de lleno a Briatore y no solo en su propia salud. En las últimas semanas, el empresario criticó duramente a las autoridades italianas por imponer restricciones al ocio nocturno, ya que es dueño de la famosa discoteca de Porto Cervo (Cerdeña), Billionaire, que se había visto obligada a cerrar el pasado 17 de agosto como medida preventiva en la lucha contra el coronavirus.

«¿Qué efecto tienen los decibelios en el virus? ¿Y la restricción de la música a ciertas horas del día? ¿No bastaba con volver al decreto del Conde que decía: No puedes bailar pero puedes sentarte? Lo mismo digo: siéntate, no te llevas a Covid, levántate, te lo llevas. No durante el día, sino por la noche. Vivimos en un pueblo de lunáticos...», de esta manera y en redes sociales, acusó a las autoridades de querer convertir al ocio nocturno en el «chivo expiatorio» de la pandemia. Unas declaraciones que se le han vuelto en su contra, ya que su exclusivo local se ha convertido en un gran foco del virus, después de que más de 60 personas dieran positivo, 52 de ellos forman parte de la plantilla de la discoteca.

Círculo social en riesgo

Después de confirmarse su positivo en Covid-19, la prensa de Italia analiza los pasos que habría dado Briatore los días previos. Al parecer, el empresario participó el pasado 15 de agosto en un partido de fútbol sala en Porto Cervo (Cerdeña). Junto a él estaba el entrenador del Bolonia, Sinisa Mihajlovic, quien también ha resultado positivo. Otros que compartieron campo de fútbol con ambos positivos fueron el director de orquesta Paolo Bonolis, el ex futbolista Dario Marcolin y el cantante Fabio Rovazzi; quienes por el momento se desconoce su resultado.

Tan solo unos días antes, en Costa Esmeralda, Cerdeña, el millonario tuvo el placer de conocer al mismísimo ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, tal y como publicó en sus redes sociales. Aunque este último, tras someterse a la prueba PCR, resultó negativo.