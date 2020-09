Beyoncé cumple hoy 39 años y lo hace en uno de los mejores momentos de su carrera. La artista se ha convertido en una de las estrellas más importantes del panorama internacional y ya es considera, con permiso de Madonna y de Lady Gaga, la gran diva del pop. A lo largo de más de 20 años de carrera ha cosechado grandes éxitos y reconocimientos como los 22 premios Grammy que cuenta en su haber.

Siendo una de las mayores fortunas de la industria musical según la revista Forbes, cuando Beyoncé se siente inspirada, el mundo entero se detiene para escuchar sus creaciones. De lo más polifacética no sólo la hemos visto cantar como los ángeles y moverse como nadie, sino que diseña ropa, dirige películas y convierte en oro todo lo que toca.

La artista, además, atraviesa por un gran momento personal. Y es que más enamorada que nunca de su marido Jay Z - con quien forma una de las parejas más consolidadas y exitosas del star system desde que comenzaron su relación hace nada más y nada menos que 16 años - ha disfrutado de un tranquilo verano centrada en sus tres hijos, Blue Ivy, de 8 años, y los gemelos Rumi y Sir, de 3.

A la espera de nuevas sorpresas, parece que la diva del pop está preparando un vídeo “super secreto” según el portal Page Six del que seguro que pronto tendremos más datos. Y es que después de dirigir su propia película, “Black is king” para Disney Plus este verano, ya no sabemos con que más puede dejarnos boquiabiertos Beyoncé.

Además, a sus 39 años, la cantante está más espectacular que nunca y con sus curvas y su melena salvaje se ha convertido en una inspiración para millones de mujeres en todo el planeta. Repasamos sus mejores momentos.

Destiny’s Child

Tras diversas andaduras actuando como telonera en su ciudad natal, LeToya Luckett, Kelly Rowland, Beyoncé Knowles y LaTavia Roberson saltan a la fama como Destiny’s Child. Con el paso del tiempo, el grupo pasó a ser un trío, quedando solo Beyoncé y Kelly e incorporando a Michelle Williams. Con este formato alcanzaron la cumbre y muchos de los éxitos del grupo, con más de 60 millones de discos vendidos en todo el mundo, fueron coescritos y coproducidos por la propia Beyoncé.

«Crazy in Love», la mejor canción del siglo XXI

En junio de 2003, lanza su primer álbum como solista, Dangerously in Love. El álbum se estrenó en el Billboard 200 en la primera semana llegando directamente al primer lugar, con una venta de 317.000 copias en la primera semana. El primer sencillo, «Crazy in Love», con la participación especial del rapero Jay-Z, se convirtió rápidamente en uno de los más grandes éxitos de todo el año, permaneciendo en la cima de la lista Billboard Hot 100 por ocho semanas consecutivas y, según la revista Rolling Stone, se convirtió en la mejor canción del siglo XXI.

Súper Bowl 2013

El espectáculo del medio tiempo del Súper Bowl XLVII celebrado en 2013 en la ciudad de Nuevo Orleans, Louisina, fue uno de los momentos más grandes para la diva. Lo más destacado de la noche llegó cuando Beyoncé se unió con las Destiny’s Child para cantar ’Single Ladies’

Premios Grammy 2017

Una de las presentaciones que levantó más polémica fue la de la edición 59 de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, celebrado el 12 de febrero de 2017. Embarazada de gemelos, emergió en el escenario vestida en oro y marcando todas las curvas de su embarazo, para interpretar ‘Love Drought’ y ‘Sandcastles’. Su vestuario llamó poderosamente la atención y fue tan polémico que se volvió tendencia en redes sociales.

Coachella 2018

La artista hizo historia al convertirse en la primera mujer negra en encabezar el cartel del Festival Coachella 2018. Vestida de diosa egipcia, Beyoncé apareció deslumbrante en el escenario principal y protagonizó un concierto inolvidable lleno de sorpresa: subió a JAY-Z al escenario y reunió al aclamado grupo femenino, Destiny’s Child.