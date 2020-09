Así es Miriam Rodríguez, la quinta coach de ‘La Voz’

View this post on Instagram

La ilusión que me hace contaros que formaré parte de esta gran familia y equipazo un año más❤️❤️❤️❤️❤️❤️. Cada semana estaré dando una segunda oportunidad para regresar al programa en @atresplayer a aspirantes eliminados, no os lo perdáis y espero que os guste tanto como a mi !!!!!!!!!!!!!! millones de gracias por confiar en mí, os quierooooo y me explota el corazón de felicidad. @lavozantena3 @antena3com #lavoz #elregreso