Pablo Rivero revela que es homosexual: “En casa somos tres chicos”

Le hemos conocido, principalmente, como Toni Alcántara en “Cuéntame cómo pasó”, así como en otras escenas en pantalla o en obras de teatro. Siempre hemos profundizado en su lado profesional, del que Pablo Rivero debería estar orgulloso, pues aún es joven y ya es un gran actor. Sin embargo, hasta ahora, se ha mostrado reservado en cuanto a su vida privada, algo que hacen muchas figuras famosas y que se pretende respetar por el público. Pero, hasta ahora, pues anoche hizo una publicación en instagram que abrió las puertas de su casa a todo el público y con sorpresa añadida.

A través de una preciosa y tierna fotografía, Rivero ha querido presentar públicamente y por primera vez a su familia. “Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática”, empieza el intérprete en el texto de la publicación. Sin embargo, aclara: “Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella”.

Y ahora viene lo que, quizá, haya sorprendido a más de uno: “En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado”, escribe el actor. “Respeto, intimidad y felicidad para todos”, remata. Un mensaje tan respetable como bien recibido por todos sus compañeros y seguidores. En 14 horas, la fotografía ha alcanzado los 31.000 “me gusta”.