Emily Ratajkowski acusa al fotógrafo Jonathan Leder de agresión sexual

Emily Ratajkowski ha querido denunciar el acoso sexual que sufrió hace ocho años por parte del fotógrafo Jonathan Leder. Y lo ha hecho a través de un ensayo, escrito en primera persona y publicado en la sección “The Cut” de la revista New York Magazine.

"La maquilladora me pintó los labios de rojo brillante y me puso un conjunto de lencería rosa de cintura alta. Nos dirigimos al dormitorio de arriba para comenzar a filmar. Me senté en el armazón de una cama de latón antiguo, mis rodillas presionando las sábanas descoloridas con estampados florales. Cuando Jonathan fotografió la primera Polaroid, le expliqué que modelar era solo para ganar dinero para mí. “Cuando la economía se derrumbó y comencé a tener más oportunidades de trabajar, tenía sentido que siguiera adelante mientras pudiera”, dije. Estaba acostumbrada a definirme con esta explicación, especialmente a los hombres. “No soy tonta; Sé que el modelaje tiene fecha de caducidad. Solo quiero ahorrar mucho dinero y luego volver a la escuela o empezar a hacer arte o lo que sea”.

"Jonathan frunció el ceño mientras inspeccionaba la Polaroid. “Vosotras, las chicas, siempre terminan gastando demasiado dinero en zapatos y bolsos”, dijo. “No es una forma de ahorrar dinero real”.

“No compro bolsos”, dije débilmente, pero comencé a dudar de mí misma. Me quedé estupefacta por su fácil desestimación del plan de mi vida y comencé a sentir pánico. ¿Y si tenía razón? ¿Y si al final de esto realmente no tuviera nada?".

“Entonces se detuvo y se volvió, caminando silenciosamente de regreso a la cocina. Seguí detrás, sin zapatos y en mi conjunto de lencería. Extendió las Polaroid sobre la mesa y se rascó la cabeza, inspeccionándolas. Miré las fotos por encima de su hombro. “Estas son un poco ... aburridas y rígidas”, dijo con un suspiro. “Tal vez quítate el lápiz labial rojo, revuélvete el pelo”. Hizo un gesto con la mano a la maquilladora y se acercó al mostrador para abrir otra botella de vino, sirviendo vasos nuevos para él y para mí. La maquilladora frotó sus uñas con fuerza en mi cuero cabelludo, aflojando mis rizos. Podía sentir la quemadura ácida del alcohol en mi pecho mientras subíamos las escaleras”.

Se apartó de mí cuando dijo: “Probemos desnudos ahora”.

“Me habían disparado desnuda un puñado de veces antes, siempre por hombres. Muchos fotógrafos y agentes me habían dicho que mi cuerpo era una de las cosas que me hacía destacar entre mis compañeras. Mi cuerpo se sentía como un superpoder. Estaba segura de estar desnuda, sin miedo y orgullosa. Sin embargo, en el momento en que dejé caer mi ropa, una parte de mí se rompió. Comencé a flotar fuera de mí, mirando mientras volvía a subir a la cama. Arqueé la espalda y fruncí los labios, concentrándome en la idea de cómo podría mirar a través de la lente de su cámara. Su destello era tan brillante y había bebido tanto vino que puntos negros gigantes se expandían y flotaban frente a mis ojos”.

“ICarly”, dijo Jonathan, sonriendo mientras disparaba. Solo su boca era visible, el resto de su rostro eclipsado por su cámara. Ese era el nombre del programa de Nickelodeon en el que había estado durante dos episodios mientras estaba en la escuela secundaria".

“Me volví a poner la lencería y bajamos las escaleras, Jonathan frente a mí, agarrando las Polaroid en sus puños antes de dejarlas caer sobre la mesa de la cocina. Mi cara estaba caliente por el vino, y mis mejillas brillaban y palpitaban. Estaba emocionado mientras examinaba las fotos, sosteniendo una cerca de su cara y luego dejándola caer de nuevo”.

“Sabes, pensé que serías más grande. Una niña grande”, dijo, frunciendo el ceño mientras tomaba otra Polaroid para inspeccionarla. Me dijo que cuando me buscó en Google antes de nuestra reunión, había visto una sesión en particular que lo dejó con esta impresión".

“Ya sabes, de huesos grandes. Gordo.” Él sonrió a medias.

“Sí, no”, dije riendo. “Soy muy, muy pequeña”.

“Sabía a qué imágenes se refería desde el principio de mi carrera. Las odiaba, y odiaba la forma en que me había sentido mientras les disparaba. Odiaba la forma en que el estilista había hecho comentarios sobre mi cuerpo, sobre cómo nunca podría ser modelo. También sabía, aunque nunca lo hubiera admitido, que había estado menos preocupada por mi peso en el momento de esa sesión. Más libre. Disfruté más la comida y no pensé tanto en la forma de mi trasero. No tuve que hacerlo; Entonces no dependía tanto del modelaje”.

"Bebí un sorbo de vino. “¿Qué deberíamos disparar a continuación?”.

"El tiempo se deformaba bajo el resplandor de las cálidas lámparas amarillas de la sala de estar de Jonathan, la lencería vintage cubría los sillones mohosos con estampados florales. A medida que avanzaba la noche, empecé a sudar, me sentía exhausta y con los ojos llorosos. Pero todavía estaba decidida. Me gustó ver las primeras Polaroids que Jonathan tomó con cada nuevo “look” y ajustar mi pose y mi cuerpo en consecuencia antes de continuar. Podía sentirlo erizarse cuando exclamé: “¡Oh, me gusta esa!”.

“Esta, sin embargo,” dijo, sosteniendo la pila de Polaroid contra su pecho y moviendo una alrededor para que yo pudiera echarle un vistazo rápido. “Esta es tan buena por tus pezones. Tus pezones cambian mucho de duros a blandos. Pero me gustan cuando son gigantes”, dijo, abriendo su teléfono para mostrarme una modelo vintage de una mujer con pezones de gran tamaño. “Me encanta cuando son gigantes”, me dijo. “Gigante y exagerado”. Volvió a mirar su teléfono y las comisuras de los labios se arquearon ligeramente. No dije nada y asentí con la cabeza confundida, pero sintiendo de alguna manera que quería insultarme. Sentí que se me revolvía el estómago".

“No tenía idea de qué hora era cuando la maquilladora dijo que se iba a la cama. No recuerdo si habíamos dejado de disparar y estábamos mirando las fotos juntos o qué. Estoy segura de que estaba harta de mi postura con Jonathan. Recuerdo la forma en que suspiró mientras se alejaba de mí, desapareciendo. Me puse rígida cuando su presencia se disolvió en la sala de estar. Estaba molesta con ella por dejarme, pero no quería admitir que su presencia había marcado una diferencia. Puedo manejarlo sola, pensé. Me senté, erguida. Empecé a hablar más rápido y más alto. Estaba llena de tanto vino azucarado que me sentí completamente despierta, aunque muy, muy borracha”.

“Lo siguiente que recuerdo es estar en la oscuridad”.

"Las luces amarillas estaban apagadas y tenía frío, tiritaba y estaba acurrucada debajo de una manta. Jonathan y yo estábamos en su sofá, y la textura áspera de sus jeans se frotaba contra mis piernas desnudas. Me estaba preguntando por mis novios. Mi boca estaba tersa, pero recuerdo que todavía estaba hablando mucho, sobre mi historial de citas, qué chicos amaba realmente.... Mientras hablaba, distraídamente froté mis pies uno contra el otro y contra los suyos en busca de calor. Me dijo que le gustaba “esa cosa con los pies que estás haciendo”, y recuerdo este momento con más claridad que cualquier otra cosa. Odio que Jonathan haya comentado algo que he hecho a lo largo de mi vida para consolarme. Odio que a veces, incluso ahora, cuando me froto los pies porque tengo frío, tengo miedo o estoy exhausta, pienso en Jonathan".

“La mayor parte de lo que vino a continuación fue borroso excepto por el sentimiento. No recuerdo haberme besado, pero sí recuerdo que sus dedos de repente estaban dentro de mí. Más y más fuerte y empujando y empujando como si nadie me hubiera tocado antes o desde hacía mucho. Podía sentir mi forma y mis crestas, y realmente dolía mucho. Llevé mi mano instintivamente a su muñeca y saqué sus dedos de mí con fuerza. No dije una palabra. Se puso de pie abruptamente y se escabulló silenciosamente hacia la oscuridad por las escaleras”.

“Toqué mi frente con la frialdad de mi palma y respiré por la nariz. Sentí la textura erizada del viejo sofá contra mi espalda. Mi cuerpo estaba adolorido y frágil, y seguía acariciando partes de mí con el dorso de la mano (los brazos, el estómago, las caderas), tal vez para calmarlos o tal vez para asegurarme de que todavía estaban allí, unidos al resto de mí. Un intenso dolor de cabeza comenzó a latir en mis sienes y mi boca estaba tan seca que apenas podía cerrarla”.

“Me levanté con cuidado, presionando mis pies descalzos contra las tablas del suelo. Subí las escaleras de madera y entré en la habitación donde habíamos filmado al comienzo de la noche, luego me acosté sobre las delgadas sábanas floridas. Me estremecí incontrolablemente. Estaba confundida sobre por qué Jonathan se había ido sin una palabra y aterrorizada de que volviera. Pensé en la hija de Jonathan. ¿Duerme normalmente en esta cama ?, me pregunté”.

Más tarde en la mañana, me desperté con una resaca terrible. Me vestí rápidamente con la ropa que había estado usando el día anterior y noté que me temblaban las manos. Abajo, Jonathan estaba haciendo café, y la maquilladora ya estaba levantada, vestida y sentada encorvada sobre una taza. Jonathan no reaccionó mucho a mi llegada. “¿Quieres café?” preguntó. Me latían las sienes. “Claro”, intervine a medias, abriendo Instagram. Jonathan había colocado una de las Polaroid de la noche anterior. Lo había subtitulado simplemente “iCarly”.

“Fue solo cuando me senté en el autobús que se dirigía de regreso a la ciudad que me di cuenta de que Jonathan nunca me había pagado el billete”.