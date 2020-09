Amador Mohedano: “Vivía en un ático y llegué a pensar en tirarme"

Durante el programa “Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition”, Amador Mohedano hizo unas confesiones que dejaron en shock a sus compañeros de velada. Fue Miguel Frigenti, colaborador de “Sálvame” quien preguntó a Mohedano cómo superó la muerte de su hermana Rocío Jurado, de la que durante años fue su representante, y también su divorcio de Rosa Benito.

Amador no solo reconoció que volvería con Rosa Benito sino que “es consciente de que fue por culpa mía. Me volví muy celoso”. Con respecto a los duros momentos que vivió entonces, agravados además por la muerte hacía unos años de su hermano, Mohedano reconoció que había pensado en el suicidio. “Te lo puedes imaginar porque yo he estado solo y he estado muy mal. Vivía en un ático que en ocasiones he estado pensando incluso en tirarme”.

Ademas, Amador reconoció que, si logró salir de ese pozo de tristeza en el que se había sumergido, fue gracias a ayuda profesional. “He estado con psicólogos. Con el primer psicólogo me tiré dos horas y por las noches en la cama lloraba como un niño chico”.