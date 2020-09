Trump, sobre Meghan Markle: “Le deseo mucha suerte a Harry, porque la va a necesitar”

No le ha sentado muy bien al presidente Donald Trump que los Sussex animaran ayer a los votantes norteamericanos a apoyar a Joe Biden, candidato demócrata y principal rival del actual inquilino de la Casa Blanca. Por eso, su respuesta ha sido contundente. “No soy fan de ella” y “le deseo mucha suerte a Harry, porque la va a necesitar”.

Tras renunciar a sus funciones oficiales como miembros de la Familia Real Británica, el príncipe Harry y Meghan Markle se mudaron el pasado mes de marzo a California (Estados Unidos). Markle ya afirmó en agosto, en un acto de la ONG “When we all vote” (Cuando todos votamos) que creía “que si participan en ese acontecimiento con nosotros es porque están movilizados y motivados para ver el cambio que todos necesitamos y merecemos”. Las declaraciones fueron en un encuentro de la ONG “When we all vote” (Cuando todos votamos). Y ayer, con motivo del reportaje de la revista Time sobre las personas más influyentes del mundo, grabaron un vídeo en el que la pareja dijo que las personas que puedan hacerlo, deberían votar. ”Cada cuatro años nos dicen lo mismo, que ésta es la elección más importante de nuestra vida", dijo Meghan. “Pero ésta sí lo es. Cuando votamos, nuestros valores se ponen en acción y nuestras voces son escuchadas, su voz es un recordatorio de que eres importante, porque lo eres, y que mereces ser escuchado”, añadió.

Por otra parte, Harry afirmó que “en esta elección no voy a poder votar en Estados Unidos, pero muchos de ustedes pueden no saber que no he podido votar en el Reino Unido en toda mi vida. A medida que nos acercamos a noviembre, es vital que rechacemos el discurso de odio, la desinformación y la negatividad online”.

Las críticas de la ex actriz a Trump no son nuevas. En su campaña electoral de 2016 le criticó por considerarlo misógino y divisivo. A lo que Trump no dudó tampoco en contestar con un “no lo sabía. ¿Qué puedo decir? No sabía que ella era desagradable”.