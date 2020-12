¿Cuánto tendría que pagar Isabel Pantoja a Kiko Rivera para evitar un juicio que podría llevarla a la cárcel?

“Tras un estudio exhaustivo del principal asunto encomendado, podemos constatar la existencia de una diversidad de frentes jurídico-legales íntimamente relacionados con el mismo y con los que actualmente nos encontramos trabajando”, se puede leer en el comunicado emitido por Setien & Villamor Abogados, el despacho de abogados contratado por Kiko Rivera.

“Estamos trabajando sobre las diversas alternativas existentes, tanto judiciales como extrajudiciales, para depurar las posibles responsabilidades de todas aquellas personas que intervinieron activamente tanto en las gestiones que derivaron de la partición hereditaria del Sr.Rivera Pérez, como en la administración de los bienes, así como en los actos posteriores que se han realizado hasta la fecha”.

Así, según el prestigioso despacho al que Kiko Rivera Pantoja acudió solicitando asesoramiento jurídico-legal en materia sucesoria, concretamente respecto de la herencia de su padre, se abren varias vías o alternativas en la batalla entre el hijo de Paquirri y su viuda.

Kiko Rivera, anoche en el programa 'Cantora, la herencia envenenada'.

Por un lado, la extrajudicial en la que será necesario hacer un informe financiero de la situación a la que habría abocado Isabel Pantoja a su hijo al administrar sus bienes, algo que prohibía expresamente en su testamento el torero. En caso de no llegar a un acuerdo, y como suele ser habitual, se emprenderán acciones civiles. La vía penal es algo que, de momento, su hijo no se plantea ya que es consciente de que, de hacerlo, su madre podría acabar de nuevo en la cárcel.

Según ha podido saber ‘El programa de Ana Rosa’, la cantante también estaría dispuesta a ir a por todas y habría contratado los servicios de Francisco Baena Bocanegra, un prestigioso penalista de Sevilla, lo que no deja de ser sorprendente ya que todo indicaba que, Kiko Rivera, no tendría intención de actuar penalmente contra su madre. La sombra de la cárcel causa aún mucho dolor en las vidas del clan y el DJ no desea, por nada del mundo, que su madre vuelva a estar entre rejas. Además, la vía penal es siempre la última opción.

Francisco Baena Bocanegra, el penalista de los famoso en apuros, defenderá a Isabel Pantoja

No hay famoso en apuros que no haya pasado por su despacho: fue el abogado del Duque de Feria, Jorge Cadaval o el hermano de María del Monte en el famoso Caso Arny y también defendió a María José Campanario y a su madre, Remedios Torres, en el juicio por el fraude a la Seguridad Social dentro de la llamada “Operación Karlos”.

María José Campanario y su madre condenadas a casi dos años de cárcel

En un primer momento, Pantoja no quería demandar de forma penal a su hijo, pero sí mantiene que Kiko no podría probar que los objetos que vio el 2 de Agosto en Cantora fueran los que aparecen reflejados en el documento de las reparticiones y que podrían ser las pertenencias que le tocaban a ella y a su hijo, según el reparto. Así, Francisco Baena Bocanegra, estarían preparado para responder a un procedimiento penal o emprender acciones en ese ámbito a instancias de Isabel Pantoja.

Kiko Rivera quiere vender Cantora y recuperar con esa operación lo que le adeuda su madre.

Kiko Rivera, tras descubrir que su madre le habría engañado y se habría beneficiado de su herencia, pretende llegar a un acuerdo extrajudicial que implicaría la venta de Cantora para saldar cuentas. Según desveló el propio Kiko en una de sus intervenciones televisivas su madre se niega a vender la finca que heredó de su padre, a pesar de tener varias ofertas en torno a los 7 millones de euros. Con esta cantidad, el DJ calcula que podrían hacer frente a las deudas contraídas por la tonadillera con varias entidades bancarias y pagar lo que adeuda al fisco.

La tasación establecida por la Agencia Tributaria por Cantora es de 4.348.404 euros y aunque, debido a la crisis sería complicado encontrar un comprador dispuesto a desembolsar los 7 millones de euros que hace unos años ofrecieron a la artista, podrían venderla en torno a los 6 millones. Aunque no se sabe con exactitud las cargas totales de la finca, algunas investigaciones apuntan que sobre Cantora pesan tres tipos de cargas, las que afectan a la totalidad de la finca y a cada uno de los dos propietarios, Isabel y Kiko. La Agencia Tributaria aceptó el cortijo en prenda como acreedor hipotecario por un valor global de 1.100.000 euros, estableciendo un plazo para saldar la deuda que finaliza el 16 de marzo de 2020.

Los toros de Ángel Vilariño y la finca Cantora, que tenía arrendada, al fondo.

Aunque Kiko Rivera ha asegurado que se daría por satisfecho con liquidar las cargas hipotecarias que le afectan como avalista con su porcentaje de la finca y hacer frente a las deudas que ambos tienen con Hacienda. De no llegar a un acuerdo con su madre, estaría dispuesto a reclamarle judicialmente lo que ésta le adeuda por la administración de sus bienes mientras era menor. Una administración materna que, según recogía el testamento de Paquirri, estaba prohibida y que podría generar actuaciones penales contra Isabel Pantoja y Ramón Calderón, defensor judicial de Kiko Rivera en lo relativo a su herencia.

Ramón Calderón durante la presentación de la Feria San Isidro.

Algunos medios han cifrado en torno a los 3 millones de euros lo que se habría embolsado Isabel Pantoja por la explotación de la finca durante los últimos 30 años y la venta de tres fincas de las nueve que componían Cantora. Al ser Isabel propietaria de la finca al 52,40 % y Kiko del 47,60 %, al DJ le corresponderían casi 1 millón y medio de los beneficios que ha generado la parte de Cantora que heredó de su padre. El DJ aspira llegar a un acuerdo extrajudicial en el que su madre reconozca lo que le adeuda como resultado de la administración de de los bienes que le legó su padre y que le libere de las deudas que ella contrajo, tanto de la multa millonaria por su condena en el “Caso Malaya”, como de la hipoteca con Caja Sur, que hace quince meses que no paga y que pone en riego la propiedad.