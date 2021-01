Los sábados de Lomana: “Pilar Eyre es una bruja que humilla a Doña Sofía”

Esto que vivimos cada día parece «La conjura de los necios». Entre los espantapájaros que asaltaron el Capitolio está Jake Angeli, un estrafalario personaje que no se sabe si va disfrazado de actor porno o es un jefe indio «cherokee». Tiene 32 años y se ha convertido en el líder del asalto al Capitolio, en un icono. Como actor y cantante fue un fracaso y por fin ha tenido su momento de gloria. Dicen que siempre lleva el torso desnudo y un pantalón de pijama... Pero el tipo está feliz y cuenta que es una vestimenta de chamán. Está encantado de haberse conocido y, con una tremenda e inteligible verborrea, tan pronto se presenta como izquierda radical antifascista, que como líder de desobediencia civil racista que adora a Trump. ¿Se dan cuenta de qué personajes están gobernando el mundo? En Reino Unido, Boris Johnson; USA, Trump; Bolsonaro en Brasil, Maduro es el más siniestro de todos junto a Kim Jong-un de Corea de Norte... La lista sería interminable, así que lo mejor será tomarlo con humor, reírnos con su falta de pudor para hacer el ridículo.

Jake Angeli, un miembro del movimiento de teorías de la conspiración Qanon, en el asalto al Capitolio

Si tenemos que hablar de falta de pudor y vergüenza: lo que vimos el sábado por la noche en un programa nocturno de televisión a una periodista, que a base de despellejar y liquidar a la Reina Emérita Doña Sofía, supongo que pretendía vender más libros. Era tan patética y despiadada su forma de calumniar a uno de los miembros de la Familia Real más respetados, que perdía toda credibilidad, y mucho más cuando los que tenemos memoria recordábamos que en un libro anterior había dicho exactamente todo lo contrario. La tachó de déspota, ignorante, que no le interesaba para nada la cultura, compradora compulsiva que podía pasarse un día entero en un almacén como Harrod’s..., yo también, e incluso quedarme a dormir en una de la comodísimas camas que allí se venden. Hay que ser muy malo y muy ignorante para hacer ese comentario. En esos almacenes tienes tantas cosas que ver y hacer, como desayunar, almorzar, tomar el té de las cinco, recorrer sus maravillosos «stands», que un día me parece poco. También dijo que era una mala madre, despreocupada por sus hijas, fría, calculadora, egoísta, con un espantoso acento alemán... ¿Acaso esta criticona no ha percibido su tremendo acento catalán? ¿Deberíamos insultarle por eso? En fin, una bruja. Ni una sola palabra buena hacia nuestra Reina Sofía. Y por si fuese poco, la humilló comentando cuánto la odiaba su marido y disculpando todas sus infidelidades. Esta periodista llamada Pilar Eyre va de feminista, progre y moderna pero, eso sí, no le importa liquidar, dañar el honor de otra mujer por su interés monetario con la venta de un libro.

MURCIA, 23/10/2020.-La reina emérita Doña Sofía, este viernes a su llegada al Banco de Alimentos del Segura en Murcia, donde ha vistiado las instalaciones del Banco de Alimentos en Murcia. EFE/Marcial Guillén

Se nota que Eyre nunca ha tratado a Doña Sofía. Yo solo he hablado con ella en actos oficiales. La primera vez en El Pardo, cuando vivía mi marido, que nos invitaron en una visita oficial del presidente de Chile, Eduardo Frei. Nuestra Reina estaba con Pía, la mujer de Spotorno, y me acerqué a saludarla. Puedo asegurarles que fue encantadora y sencilla hablando conmigo, que no me conocía de nada. Más tarde he coincidido en otros actos y siempre ha sido con todo el mundo amable y cariñosa. El colmo de la calumnia fue cuando la trató de ignorante y su falta de cultura musical. De todos es sabida la gran amistad de la Reina con el violonchelista Mstislav Rostropóvich y su incondicional apoyo a las artes, la filosofía y la cultura en general.

Algunos grupos de izquierda e «indepes» están queriendo boicotear la Monarquía; me atrevo a decir que están boicoteando todo lo que significa España, incluida nuestra bandera y nuestra historia. Pero lo que vimos el sábado pasado me pareció intolerable, vergonzoso y una falta absoluta a la verdad.