El origen del mal rollo entre Maria Teresa Campos e Isabel Gemio

8 de Mayo de 2002. El diario peruano “Hoy” publicó en su portada la noticia que provocaría un auténtico tsunami informativo en España y el enfado de Maria Teresa Campos con Isabel Gemio al robarle esta última el “scoop” del año: la primera entrevista en televisión de Isabel Pantoja tras ser acusada de adoptar ilegalmente a su hija Chabelita en 1995.

Al día siguiente, cuando la información del diario Hoy llegó a España, las redacciones de todos los medios de comunicación españoles trataban de contactar con Isabel Pantoja para que se pronunciara sobre este último escándalo que le afectaba directamente. Sólo unos días antes, el 2 de mayo, Maite Zaldívar había hecho público en Canal Sur que la tonadillera mantenía una relación sentimental con su marido, Julián Muñoz. A la cantante le llovían las críticas en las tertulias televisivas y se estaba quedando sin apoyos. Una de las personas que mas la defendió entonces fue Maria Teresa Campos y la periodista, a través de su equipo, no dudó en ponerse en contacto con la cantante para contrastar con ella esta información.

Lo mismo hacía Isabel Gemio quien, al frente del programa de la competencia, “De buena mañana”, plantaba cara en la lucha por la audiencia a “Día a Día”, el programa que convirtió a Maria Teresa Campos en la reina indiscutible de las mañanas durante 8 años. Pero sería Gemio quien, accediendo a las peticiones de la cantante que incluían que sólo hablaría con la conductora del espacio, consiguió que la tonadillera se desahogara con ella. La extremeña, madre adoptiva de un niño guatemalteco, le mostró toda su empatía y le aseguró una férrea defensa, motivos suficientes para que la tonadillera se decidiera a hablar con ella y no con la Campos. Maria Teresa encajó muy mal el gol de su rival que, en cualquier caso, hizo lo que hubiera hecho cualquier profesional: luchar por conseguir la exclusiva utilizando todas sus armas.

La polémica adopción de Chabelita Pantoja y la guerra por la audiencia entre Gemio y Campos

La adopción de Chabelita y su reciente relación sentimental con el alcalde de Marbella, convertían a Isabel Pantoja en el personaje más inaccesible y deseado. La tonadillera mantenía un perfil bajo en los medios, consciente de que su imagen se deterioraba día a día. Su relación con un hombre casado, al que se acusaba de corrupción, ya la colocaba en una incómoda situación ante la prensa pero ahora era ella sobre quién recaían las sospechas de una adopción ilegal amparada por un regímen corrupto.

El diario HOY aseguraba que la folclórica había pagado 80.000 dólares al entonces asesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos a cambio de facilitar la adopción de Chabelita. Según la publicación fue Domingo Castro, representante de Isabel Pantoja en el país andino, quien hizo de contacto entre la artista y Montesinos, quien había creado una red de tráfico de menores con la colaboración de funcionarios del poder judicial.

Isabel Pantoja reconoció a Gemio que pagó para cumplir su sueño de ser madre de una niña

“No voy a decir que no pagué-dijo la cantante, a través de una conexión telefónica con el programa De buena mañana-Mi abogado me lo pedía para cada paso que daba, para este papel, para este otro, yo daba dinero...Lo que he tenido que pagar lo he pagado con factura”.

La periodista Isabel Gemio a su llegada a la capilla ardiente del cantante Manolo Tena.

La cantante que aseguró que se encontraba convaleciente, en la cama y con fiebre, dejaba tirada a Maria Teresa Campos, que la había defendido a capa y espada en su polémica relación con Julián Muñoz. Campos y la directora del espacio, su hija Carmen Borrego se tiraban de los pelos cuando les informaron que Isabel Pantoja estaba hablando en directo en la competencia.

Isabel Pantoja que comentó que “La noticia me ha sorprendido mucho pero estoy muy tranquila porque yo todo lo hice legal, todo lo hice paso a paso todo lo que los abogados de Lima me decían”, explicó las circunstancias y motivos que la llevaron a adoptar fuera de España. Gemio asentía a todas sus explicaciones y confirmaba, poniendo como ejemplo su propia adopción, las dificultades para adoptar en España para madres solteras: “En España a las personas viudas no se lo dan”-dijo Isabel.

“Yo ese año (1995) fui a Perú a cantar y le pregunté a mi representante que es lo que había que hacer para adoptar aquí en Perú. Y me explicaron los pasos que eran muchísimos. Se hicieron todos los trámites allí en Perú, todas las analíticas, para saberlo todo de mi vida, para saber si estaba sana, para saber cuanto dinero tenía,...”. explicó Isabel a su tocaya que no permitió que ninguno de sus colaboradores intervinieran durante la conversación telefónica.

LA CANTANTE ISABEL PANTOJA Y SU HIJA CHABELITA DURANTE UN CONCIERTO EN EL TIVOLI DE MALAGA MARB / ©KORPA 05/08/01 MALAGA *** Local Caption *** SPANISH SINGER ISABEL PANTOJA AND HER DAIUGHTER CHABELI IN CONCERT

Sin embargo, y a pesar de que mientras hacía estas declaraciones se emitían imágenes de la cantante durante su estancia en Perú con altos cargos del gobierno Fujimori, incluso con el presidente visitando un orfanato, Pantoja negaba haber mantenido algún contacto con Montesinos.” No sé ni quien es ese señor... Yo no tengo nada que ver en esa red si es que ha existido”.

Poco después de que Gemio entrevistara a Isabel Pantoja en exclusiva, y tras un fuerte encontronazo con la extremeña en directo que provocó mi salida del programa, Maria Teresa Campos me hizo una oferta para trabajar en Telecinco. En la llamada, Carmen Borrego me mostró su apoyo (y el de su madre) tras el comportamiento poco profesional que tuvo Isabel Gemio. Mi impresión fue que la escasa afectividad que sentían por la presentadora de la competencia no era únicamente una cuestión profesional, sino que les resultaba especialmente antipática. Y aunque sólo ellas saben por qué no se soportan, esta que escribe puede afirmar que ya en 2002, la relación entre Campos e Isabel Gemio no era demasiado buena.