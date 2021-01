Los amigos de Bertín y Fabiola: “Entre ellos no hay espacio para el rencor”

La noticia de la separación de Bertín Osborne y Fabiola tras catorce años de matrimonio sorprendía este domingo al ser confirmada por el cantante en un comunicado enviado al programa “Viva la Vida” de Telecinco. Ponía fin así a las especulaciones sobre una crisis en su matrimonio con la bellísima venezolana con la que parecía haber puesto punto y final a su fama de galán.

En el comunicado no solo confirmó la ruptura sino que también explicó cuándo se produjo y los motivos que los han llevado a tomar esta decisión. “Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto sino problemas de convivencia. No hay ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión, y sí la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades. Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión”, confesó el presentador de Telecinco.

Fabiola junto a Bertín Osborne/ Gtresonline

Bertín asume así la responsabilidad de una decisión que no impedirá que mantengan una buena relación entre ellos y que dedique palabras de cariño y admiración hacia la madre de sus dos hijos pequeños. . “De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre es literalmente única. Espero que aunque vivamos separados sigamos unidos en la amistad de nuestras familias”.

Aunque el cantante niega que existan terceras personas en su matrimonio con Fabiola parece que no hay vuelta atrás en esta separación por lo que se deduce de sus palabras y de las de sus mas íntimos amigos. Entre los que han querido pronunciarse sobre la sorprendente ruptura de la pareja está Miguel Sierralta, productor venezolano, íntimo amigo de ambos.

En su Facebook, el productor musical y televisivo, se hace eco de la noticia y afirma que “mi bro Bertin Osborne y la extraordinaria Fabiola son dos personas maravillosas. Que se separen no significa que no estarán juntos ni dejarán de ser familia. Solo están cerrando una etapa como pareja. Pero como padres de dos hijos espectaculares, compañeros y cómplices de vida no dejarán de serlo”.

Sierralta asegura que “cuando se cierran ciclos con madurez emocional, altura, respeto y admiración, el dolor y el rencor no tiene espacio. Y siempre están las puertas abiertas a la sabiduría de la incertidumbre que pone todo en su lugar.”

Miguel Sierralta, una de las personas más próximas a Bertín Osborne y a su esposa, les desea “con todo el corazón que esta nueva etapa sea llena de armonía, sabiduría compartida con los niños y apoyo mutuo, con la calidad humana que los caracteriza para ejemplarizar que no es un final sino un comienzo diferente de la mano pero en diferentes espacios”.

Bertín Osborne, tras confirmar la ruptura, ha pedido respeto a la prensa en nombre de toda la familia pero no podrá evitar que se pronuncien al respecto amigos y familiares. “Os ruego de corazón que no haya especulaciones porque sencillamente no hay mas motivos que los que os transmito. Os ruego también que al tener dos hijos menores, uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema. Para mí es muy doloroso por cuánto, como ya os he dicho, mi manera de ser y mi personalidad han sido determinantes en esta separación. Mis hijos tendrán el cariño de sus padres como siempre y entre nosotros siempre habrá cariño y respeto”.