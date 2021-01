¿Está Tamara Falcó comprometida?

Tan inmersa estaba en su conversación con Juan del Val y Nuria Roca, que Tamara Falcó perdió el anillo que llevaba. Un momento que no pudo disimular. ¿Tenía un significado especial?

Pablo Motos no dudó en ayudar a la hija de Isabel Preysler a buscarlo. Pero cuando lo encontró se quedó impactado. “Tiene un brillante, parece un anillo de compromiso. Yo no quiero meterme pero...”,anunciaba el presentador al ver la sortija. Tamara, en shock, ha preferido no pronunciarse al respecto y dejar ahí la duda.

La ganadora de MasterChef Celebrity sale con Iñigo Onieva desde hace varios meses y desde que se hiciera pública su relación no se han separado. ¿Será 2021 el año de su boda?