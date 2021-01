La desesperada petición de Agustín a su hermana Isabel Pantoja

La guerra iniciada por Kiko Rivera contra Isabel y Agustín Pantoja está pasando factura a todos los afectados. El núcleo duro del clan familiar, el que se atrinchera en Cantora, está sufriendo las consecuencias de la exposición mediática a la que se han visto expuestos desde que, en noviembre de 2020, el DJ decidiera hablar y soltar todo lo que llevaba dentro contra su madre.

Antonio Rossi asegura que Agustín le ha preguntado a su hermana sí puede tomar acciones legales contra su sobrino Kiko y que Isabel apoya su decisión. De este modo, según ha desvelado uno de los periodistas mejor informados sobre el círculo pantojil, asegura que la tonadillera no se opondría a que Agustín Pantoja lleve a los tribunales a su propio hijo.

Agustin Pantoja entrando a la finca Cantora en Medina Sidonia, 04 de noviembre de 2020.

Es cierto es que no es la primera persona que confirma a este diario la voluntad de Agustín Pantoja de demandar a su sobrino. Pero es la primera vez que se anuncia que Isabel no se opondría a que su hermano decida interponer acciones legales contra Kiko Rivera. Es más, según Antonio Rossi, la respuesta de Isabel a la petición de su hermano fue “estaré a tu lado hagas lo que hagas”.

Habrá que esperar a conocer la reacción del DJ ante esta noticia aunque parece improbable que rebaje el tono contra su tío, al que considera un escollo en una hipotética reconciliación con su madre. Aunque Kiko Rivera habría sido bien asesorado por sus abogados para evitar que su tío, de quién dijo “que tiene mucha guasa y gatitos en la tripa”, pueda demandarle, su ataque al tito Agustín ha sido despiadado.

Las afirmaciones que han provocado la ira de Agustín

Kiko Rivera cargó en su última entrevista contra Agustín, al que dijo no tener ningún miedo, a diferencia de muchos familiares: “Yo no le tengo miedo a mi tío Agustín, le recuerdo que sigue en mi casa y que sigue ahí porque está mi abuela. Me gustaría ver cómo actúa mi madre sin mi tío Agustín”.

Además, de cuestionar el dinero que tiene su tío que hace años que no tiene ingresos profesionales, ya que “Dicen, cuentan, las malas lenguas que en varias ocasiones se le ha visto venir a Madrid y se le ha visto en sitios muy famosos donde están las cosas de rebajas, las rozas village, y... ¿ese dinero de dónde es? Me pregunto”.

Kiko Rivera

Sin pelos en la lengua, Kiko atacó a su tío por la mala gestión de la carrera de su madre: “Mi tío le gestiona la carrera a mi madre ahora, ya vemos como le va, creo que le va mal...”. De hecho, aseguró que los problemas técnicos que hubo en el último concierto de la cantante fueron por culpa suya: “mi tío por ahorrarse dinero... cuando tu cantas en sitios grandes, necesitas un determinado material... ahí está el problema”.

Pero sin duda lo que más ha dolido a Agustín Pantoja es que su sobrino le llame mantenido, una palabra que según Kiko primero se la dedicaron a él: “Mantenido los que tienes tú al lado tuya, ¿yo qué te he pedido a ti? ¿te tengo que dar las gracias por parirme?” .