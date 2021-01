Pantoja “requisa” el coche que compró para sus nietos

Regaló el coche a sus nietos, pagaba las letras mensuales, pero el enfrentamiento con su hijo conlleva todo tipo de venganza, Isabel Pantoja mandó el pasado viernes a dos amigos para que requisaran el automóvil, que estaba aparcado en la puerta de la casa de Kiko Rivera. Juego sucio, revancha esperada, malas intenciones y desapego total hacia unos niños que todavía le llaman abuela y que se preguntan por qué la yaya no quiere saber nada de ellos. Isabel es rencorosa y vengativa, incapaz de quedar con su vástago para aclarar una situación que, desgraciadamente, acabará en un juzgado. No hay treguas ni pactos, la cantante sigue en sus trece, confinada en “Cantora” y desechando ofertas de trabajo. Dijo no a la propuesta de la editorial Planeta para que escriba sus memorias, y también a una productora que le propuso grabar una larguísima telenovela en México, a razón, dicen, de treinta mil euros por episodio. Mariana Seoane, una celebridad en el país azteca, le abre los brazos si decide trasladarse a América, son amigas del alma y la mexicana sería la mejor madrina si la española se anima a relanzar su carrera fuera de España.