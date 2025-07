Terelu se harta y confiesa el reproche en privado a Carmen Borrego por Alejandra Rubio

El clan Campos vuelve a estar en pie de guerra. Después de unos meses de tregua, Carmen Borrego ha vuelto a sacar la artillería contra su sobrina. Alejandra Rubio ha salido mal parada de las declaraciones de su tía para la revista ‘Lecturas’, para la cual ha posado en bañador como ya marca la tradición veraniega. En breve le seguirá Terelu Campos. Pero no sabemos si ésta pondrá a su sobrino de vuelta y media como ha hecho su hermana, volviendo a incendiar la familia. Una nueva polémica les anima el cotarro en el trabajo televisivo.

Tres días después de la publicación de su exclusiva, Carmen Borrego se sienta en ‘De viernes’ a recoger los frutos de lo sembrado. Obviamente, se espera una noche tensa, pues ha removido mucho el avispero. La protagonista tiene claro una cosa: “Yo todos los años hago un posado de verano y no tengo que pedir permiso a nadie para hacerlo. Lo hago porque quiero”. Su sobrina ya ha respondido a sus palabras, como cuando dice que “a Alejandra le sobramos todos”. Le echó humor al decir que “yo ahorro todo el año para irme de vacaciones y luego llegan las vacaciones y se hacen ciertas cosas”. Se refiere a “algo que ha hecho Carmen siempre y no me sorprende”. Se mordía la lengua.

Carmen Borrego defiende su posado veraniego

“Yo creo que siempre que doy una exclusiva revoluciono. En este caso estoy muy tranquila, no me arrepiento para nada. Creo que no he hecho nada absolutamente nada malo, nada más que conceder una entrevista y hacer un posado. Me he leído mi entrevista muchas veces, por oír muchas cosas de las que oigo. No he dicho absolutamente nada malo de mi familia. No he sentenciado a nadie”, puntualiza el mensaje que quiere dejar claro de su entrevista nada más sentarse en el sofá. Luego llegan las preguntas, como si entiende el cabreo de su sobrina.

“Lo único que, sí que es cierto, que de una entrevista de dos horas la revista lógicamente lo que le interesa y lo que más vende y es lo de mi sobrina Alejandra, de la que no he dicho ni una sola palabra mala. Ese titular por supuesto que ha salido de mi boca, pero ese titular no lo he dicho yo mal de una manera despectiva o malo”, detalla. Algo que le ha explicado a la propia Alejandra Rubio antes de que saliese la revista a los kioscos, por miedo a su reacción.

¿Y qué piensa Terelu Campos de este nuevo embrollo? Pues parece que poco o eso es lo que da a entender al principio. “Yo nada, yo estoy esperando mi posado”, dice. No piensa reprocharle a su hermana en público que haya puesto contra las cuerdas de nuevo a su hija en una exclusiva. Ángela Portero, después de azuzarla mucho y entender que el cariño de hermanas les impide traicionarse en directo, finalmente consigue una confesión. En privado, Terelu piensa lo que el resto de colaboradores y es que ha hecho caja a costa de la joven.

Finalmente, tras decirle que “no entendemos tu actitud” y el público aplaudir, Terelu Campo ha reconocido qué le dijo a su hermana en la intimidad cuando tuvo la revista en sus manos. “¿Tú quieres saber lo que yo le dije a ella? Carmen, te tienes que comer que te digan que de 25 preguntas, 19 son de Alejandra. Así se lo dije, que te vas a tener que comer que te digan esto, porque eso es lo que sale en la revista. Habrá habido una entrevista de dos horas o dos horas y media, que estoy segura”.