María José Suárez tampoco quiere a Escassi de enemigo: no es miedo, es “otra cosa”

Hace poco más de un año que María José Suárez recorrió el mismo camino que le llevaba al plató de ‘De viernes’. Por aquel entonces lo hacía para negar a Álvaro Muñoz Escassi, quien fuese su novio durante tres idílicos años. Pero su burbuja de felicidad estalló cuando comenzó a caer en la cuenta de sus mentiras, aparecer pistas de sus infidelidades y Valeri Cuéllar, su amante transexual, en juego. De todo esto habló en el programa de Telecinco negando haber mantenido una “relación abierta” con el jinete, como así él se excusó en un primer instante.

Ahora, un año después, regresa al programa para hablar de otra ruptura del controvertido galán. No ya tanto la suya propia, que también ahondará mucho en nuevos detalles, sino usando como percha la reciente con Sheila Casas. La abogada ha decidido poner punto y final a su romance con Escassi, mientras él horas antes hablaba de sus planes de boda y de cómo se lo había pedido a su amada treinta veces y ella decía no. Sus siguientes declaraciones fueron para confirmar la ruptura, encima con nueva polémica por usar un discurso de Tini como si fuese suyo.

María José Suárez no habla de miedo, pero sí de “otra cosa”

“Los motivos de la ruptura con Sheila los sé, porque son los mismos que la mía”, ha sentenciado la ex Miss España. Eso sí, se muerde la lengua: “No voy a entrar en los motivos”, pues considera que queda claro al decir que “son los mismos”, que ya ha hilado fino. Pero en realidad se guarda el motivo real: “Conocido públicamente era la infidelidad, pero no, en mi relación el email fue la excusa, pero había otras cosas que no las voy a detallar”. No quiere mojarse sobre lo sucedido con Sheila Casas, pues las rupturas “están a la orden del día” y no le sorprendió nada que una fuese de Escassi.

Pero dicho esto, pronunció una frase impactante, pues recuerda a lo mismo que dijo Sonia Ferrer cuando habló de su propia ruptura con el jinete: “Miedo no le tengo, pero es verdad que no le quiero tener como enemigo”. No quiere entrar en más detalles en este punto, pero dice que “yo no fui capaz de poner límites en mi relación con Álvaro” y que “cuando acabé la relación me di cuenta que la guerra era conmigo misma, de perdonarme a mí misma”. Es por eso cree que Sheila Casas ha sido la más lista de todas las novias: “Es muy lista, porque ha salido a tiempo y ha estado bien asesorada, porque ha tenido gente alrededor que ha sabido avisarle. Ha sido rápida”.

La modelo llegó a reconocer que ha hecho cosas con él porque le quería complacer, aunque a ella no le gustase o apeteciese. Le preguntan si juega en esto un papel el miedo y ella responde que es él quien debería temerle en todo caso. ¿Por qué?: “Porque yo sé más cosas de él que pueda utilizar en su contra que él mías, evidentemente, pero no las voy a utilizar. Por esa parte puede estar más que tranquilo. Lo no utilicé en su día, cuando estaba fatal, pasándolo mal y hundida, no lo voy a utilizar ahora, ni muchísimo menos”. Y es que considera que “hay cosas que hay que guardar para una misma y son cosas de pareja”.