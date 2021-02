Lola, de “LIDLT 3”, admite que tiene sentimientos por Simone

Lola y Diego acudían al programa a poner a prueba su relación. Sobre todo ella, quería recuperar la confianza en su novio tras un polémico video musical subido de tono. Sin embargo, parace que quien está sometiéndose a prueba es la propia Lola. “Yo venía a ponerle a prueba a él y resulta que la prueba me la estoy poniendo yo a mí misma”, admitía la leonesa cuando hablaba con Sandra Barneda. “Estoy sintiendo que me tratan bien, que me atienden, que me dan cariño sin pedirlo”, ha confirmado para justificar su “relación” con Simone, uno de los tentadores en Villa Montaña. “Le miro y para mí es un Dios y yo necesito que alguien me mire así también”.

En El Debate que se emitió anoche se emitieron la primera reacción de Diego en la hoguera ante las imágenes de Lola con el italiano. “Era un cuento de hadas nuestra relación al principio, pero se perdió”, ha desvelado Lola sobre su noviazgo con Diego, tanto que admite que la llegada de Simone ha sido como “el bofetón” que necesitaba para darse “cuenta de algo” importante sobre su vida junto a su pareja, que considera demasiado rutinaria. “Si veo que mi novia se lo está pasando bien con un chico a lo mejor voy a pasármelo mejor”, ha sido la respuesta de Diego.