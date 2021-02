Tana Rivera, enamorada y feliz, posa con su madre

La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, está feliz y atravesando uno de los mejores momentos de su vida. La vida le sonríe en lo personal después de afianzar su nueva relación sentimental con Mateo Cáceres, un joven al que conoció hace más de seis meses. Además, sigue trabajando en Global Talent, una filial de la prestigiosa discográfica Universal, que dirige el marido de su madre, Narcís Rebollo, dedicada a la organización de conciertos. Un trabajo que le apasiona y que le ha permitido conocer a muchos de los artistas de esta discográfica.

Tana Rivera ya no oculta su amor por Mateo Cáceres, un joven al que ya conocen todos sus allegados y sus seguidores en redes sociales después de dedicarle un incontestable “Te quiero” en su cuenta de Instagram. Aunque las cuentas de ambos son privadas, sus dedicatorias de amor han trascendido al público lo que indica que la pareja va en serio.

Si hace unos días trascendía a la opinión pública un viaje de Tana con su novio a esquiar a Sierra Nevada, ahora varios medios se hacen eco del perfil de Mateo, un joven deportista y que, a diferencia de las anteriores parejas de la nieta de la Duquesa de Alba, solo tiene un año más que ella y no es deportista como Curro Soriano, un campeón de pádel o Quique González, jugador de hockey hierba.

Mateo proviene de una familia de empresarios de Marbella, con gran afición por los caballos y según personas de su entorno, ambos tienen muchas cosas en común, como viajar, esquiar o montar a caballo. Mateo que ha estudiado parte de su carrera universitaria en Australia es, según publica Jaleos, “un tío muy emprendedor y nómada”.

Aunque la Duquesa de Montoro es bastante reacia a posar para los medios de comunicación con su única hija, la revista Elle ha conseguido entrevistar a madre e hija en un reportaje excepcional. Por primera vez, Eugenia y su hija Tana, hablan para una revista de su vida personal. Un scoop no remunerado en el que madre e hija develan cómo son las mujeres Alba.

Pero además de hablar de sus aficiones y sus trabajos, como diseñadora de Tous y como organizadora de conciertos, Eugenia y Tana también han desvelado cómo les gustan los hombres. Y si para la Duquesa de Montoro, es indispensable “La inteligencia y el sentido del humor”, para su hija lo más importante es “que me dejen mi espacio, que no estén siempre encima de mí. Porque, si no, no funciona, no funciona...”.

Esa independencia que reclama Tana es fundamental para mantener viva una relación: “Es que, si no, entro en cortocircuito y no hay nada que hacer. La hija de Fran Rivera y Eugenia asegura que, para ella, además “es fundamental” que su novio “se lleve bien tanto con mis amigos como con mi familia. Por ejemplo, si estuviese con alguien que se llevase bien con mi madre y mal con mis amigos... Lo siento, pero no.”.