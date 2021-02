Edurne: “Ya queda poco para conocernos”

“La palabra felicidad se queda muy corta para explicar todo lo que estoy sintiendo y viviendo”, confesó la cantante cuando en noviembre anunció que estaba embarazada de su primera hija. La cantante, de 35 años, pareja del guardameta David de Gea, se encuentra en la recta final de la gestación. “Mi bebita, ya queda poco para conocernos y comerte a besos...💕”, ha publicado junto a una foto en la que la ex triunfita presume de barriguita.

Aún no ha confirmado el nombre que tendrá la niña. “Hay gente que me ha recomendado esperar a que nazca. Me gustaría que no fuera un nombre común, que fuese diferente”, contaba recientemente la intérprete.