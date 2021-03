La emotiva despedida de Rosario Flores a Quique San Francisco

La cantante Rosario Flores, que fue novia de Quique San Francisco, ha lamentado su fallecimiento. Rosario y Quique se conocieron a través de Antonio, el hijo de Lola Flores, con el que pasaba tardes enteras en el “Lerele”, la casa que La Faraona tenía en La Moraleja.

Sin embargo el propio actor justificaba su ruptura con Rosario al señalar que ella había comenzado a salir con un hombre (él) y había terminado con otro (las drogas). Pero a pesar de la ruptura los dos mantuvieron siempre una excelente relación. Por eso, la cantante ha querido dedicarle un emotivo mensaje en las redes sociales junto a una imagen de ellos juntos.

“Se me ha ido mi compañero, Mi maestro, mi amor. Llevo tu esencia en mi corazón, Contigo se me abre la herida, se me va una parte de mi vida, Nunca te olvidare Mi Genio inigualable. Crecí a tu lado y me llenaste de sabiduría y Felicidad, Contigo aprendí de la belleza verdadera de la facilidad de saborear la vida sin descansos sin normas. Tú siempre dando amor a cambio de nada Mi ángel de los ojos brillantes. Siempre vivirás en mi”.