Lucía, tras su doloroso paso por “La isla de las tentaciones”: “Soy muy feliz”

Ayer Lucía decidía abandonar “La isla de las tentaciones” tras su hoguera de confrontación con Manuel. La gaditana le cantó las cuarenta al “Maluma de Cádiz” y no se dejó nada en el tintero dando muestras de una madurez sorprendente. Atrás quedan tres años de relación en los que siempre se ha sentido inferior a su pareja y afirmaba ante un lloroso Manuel que si algo le había enseñado esta aventura había sido “aprender a quererse ella misma”. “Yo te quería ti antes que a mí y eso no me lo puedo permitir. Te tengo que dar hasta las gracias, aquí me he dado cuenta que la suerte la tenías tú de tenerme a mí”, le decía Lucía.

Siete meses después del fin de aquella aventura, Lucía afirmaba en su perfil de Instagram que “recuerdo ese día como si fuese hoy mismo”. Y confesaba que a pesar del dolor, había merecido la pena porque le ayudó a descubrirse a sí misma: “Desde ese momento mi vida cambió por completo y lo único que puedo decir es que soy muy feliz”.