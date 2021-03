“Sálvame” revela la entrevista con Casillas en la que habla de su relación con Carbonero

Ayer por la tarde, el programa “Sálvame” sacó a la luz una entrevista exclusiva que el periodista Gustavo González realizó a Iker Casillas en agosto, poco antes de hacer oficial su retirada del fútbol. r

«Hace un año nos cambió la vida y lo que hay que hacer es afrontarlo y disfrutar de lo que se tiene. Mañana no se sabe lo que va a pasar», dijo entonces el ex guardameta de La Roja en relación a los problemas de salud que tanto él como Sara Carbonero habían sufrido.

«La cabeza me ha cambiado totalmente, no sé si te hace más humano, estas cosas te hacen ser más egoísta contigo mismo. No sabemos si vamos a vivir diez vidas, una, dos…, lo que tienes que hacer es disfrutar del día a día más que hacer planes a largo plazo. Las cosas nos cambiaron totalmente en un año, hay que afrontarlas y disfrutar de lo que tienes», señaló.

Con respecto a los ya entonces rumores de crisis en el matrimonio, Casillas se sinceró con el periodista al afirmar que «un amigo me dijo: ‘¿cuando te separas para vivir la vida?’. No sé qué va a pasar mañana, a lo mejor en dos años nos separamos y me dices que yo no te he dicho que no, ya pero es dentro de dos años, no ahora. Hay más cosas detrás, no solo la imagen de Instagram. Yo el día que me separe, igual que cuando me han pasado las cosas, he de decirlo. De hecho, mañana voy a sacar un comunicado diciendo que me retiro del fútbol. Lo voy a decir yo, no me tiene que decir nadie nada», y aseguró: «Desde que me pasó eso he aprendido que no puedes estar viviendo así. Sí le gusta mi pueblo pero allí vamos a estar en un sitio que es el típico bar donde te sientas en las sillas de plástico a beber cerveza y jugar a las cartas. Ahora está más contenta porque como yo no puedo pimplar, solo bebo un buen vino».