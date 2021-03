Ortega Cano, harto de Jorge Javier: “Me has llamado maricón”

El domingo se estrena el esperadísimo documental de Rocío Carrasco en el que cuenta su historia después de años de silencio, una bomba que promete remover el pasado y hacer temblar a cada uno de los integrantes del clan Jurado, así como a su ex Antonio David Flores.

Jorge Javier Vázquez ha sido uno de los primeros en ver esta entrevista documental exclusiva de Rocío Carrasco y ha confirmado que a él no le ha cambiado la opinión sobre lo ocurrido con Antonio David Flores porque él siempre se ha posicionado con la hija de Rocío Jurado. Frente al interés de su ex, el presentador ha negado ser amigo de Rocío y de su marido, Fidel Albiac, por lo que ha asegurado que su posicionamiento no tiene nada que ver con eso.

El presentador, además, ha desvelado que en el capítulo habla sobre José Ortega Cano y un supuesto tema que podría incomodar al torero, pero ¿de qué se trata? Tras escuchar estas palabras, el ex diestro ha querido intervenir en directo en ‘Sálvame’ para pedir respeto a Jorge Javier, al que le ha reprochado en varias ocasiones que le ha llamado “maricón”.

“He dicho que Rocío Carrasco cuenta algo de ti que jamás se ha contado nunca y he resaltado que no tiene nada que ver con tu orientación sexual. Ella cuenta una cosa inédita y no tiene nada que ver con esas habladurías, que quede claro”, se ha defendido el presentador. “Bueno, yo tengo para hablar varios libros, tengo muchas cosas que contar”, respondía Ortega.

“En el futuro yo te voy a tratar siempre con mucho respeto y espero que así lo hagas tú”, ha recriminado el torero, muy disgustado con el trato que ha recibido desde el programa de Telecinco.