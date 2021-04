Hannibal Laguna: mascarillas de pasarela

Pese a que muchos diseñadores crean sus propias colecciones de mascarillas, no todos se animan a mostrarlas en la pasarela. No es el caso de Hannibal Laguna que este viernes desfilaba en Madrid Fashion Week con una de sus propuestas más cortas (solo 19 diseños conformaban Vanity Mirror, su colección para el próximo otoño invierno) en la que las mascarillas, ese accesorio que ya se ha hecho un hueco en nuestro día a día, eran las grandes protagonistas.

Varias modelos lucen las creaciones de la colección de otoño-invierno 2021/2022 del diseñador Hannibal Laguna en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week (MBFWM) este viernes en Madrid.

Minutos antes del desfile, el creador valenciano explicaba cómo había sido crear esa colección: “Yo sigo el método de trabajo de Dior, llevando el tejido dónde yo quiero”. Y es que en esta ocasión el tejido marcaba mucho su temporada. Para ello se ha valido de la colaboración de la empresa textil Acquaclean. Con ellos ha creado tejidos que se mueven entre lo orgánico y lo tecnológico, y en los que apuesta por colores que no suelen estar tan presentes en la paleta de Laguna, como son los flúor. Lo que sí es ADN de la casa son sus juegos de body y largas faldas, los estudiados abullonados de sus mangas o los volúmenes que se conciben para una mujer sensual, donde el glamour siempre está presente. Todos los looks se combinaban con una mascarilla, pero, al contrario de lo que solemos ver, en esta ocasión era la mascarilla la que elegía el look. Según el propio Laguna, lo que buscaba era recordarnos aquella primera vez que nos vimos delante de un espejo con una de ellas cubriéndonos la nariz y la boca.

El diseñador Hannibal Laguna al finalizar la presentación de su colección de otoño-invierno 2021/2022 en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week (MBFWM) este viernes en Madrid.

El color, cómo no, ha inundado la pasarela de la mano de Ágatha Ruiz de la Prada, que se encargaba de abrir la mañana con una colección de carácter más comercial a lo habitual en ella y en la que podíamos encontrar todos los clásicos de la firma. Descubríamos una Ágatha más contenida pero que no pierde la efervescencia que la ha hecho famosa en medio mundo. Flores, estrellas, nubes y soles destacaban en los patrones clásicos de la madrileña. Esta vez, en lugar de los volúmenes imposibles y de perfil más creativa, se decantaba por blusas, faldas de casi todas las larguras y cómodos y amplios vestidos de lentejuelas que buscaban reclamar nuestro derecho al optimismo y a la fiesta, y todo ante la atenta mirada de Andrea Levy, una fanática de la casa que no ha perdido la oportunidad de estar en MBFWM para apoyar la moda Made in Spain.

Mercedes - Benz fashion week madrid . Pasarela Cibeles. Desfile de Ágatha Ruiz de la Prada.

Custo Barcelona traía el mundo del cómic a la pasarela con el grafismo que podíamos ver en sus jerséis y en algunos de sus vestidos. La propuesta combinaba los sugerentes minivestidos de la casa catalana con toques más sport, como los grandes abrigos acolchados que mostró en los que el motivo principal era el logotipo de la marca.

Desfile de Custo Barcelona en la Mercedes Benz Fashion Week.

Por su parte, Lola Casademunt by Maite apostaba por el mundo bohemio, el naranja y la figura del pintor William Turner Turner para una colección que también aportaba su dosis de optimismo al próximo otoño-invierno.

Una modelo presenta una de las creaciones de la firma Maite by Lola Casademunt durante la segunda jornada de desfiles de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, este viernes.

El día lo cerró una de las firmas que más sorprende en sus presentaciones en Madrid. Brain & Beast ha construido una propuesta a través de objetos y souvenirs. Ángel Vidal, el diseñador de la firma, presenta prendas inspiradas en chaquetas y vestidos de sus abuelos o, incluso, en el vestido de novia de su madre. Una de las piezas más significativa era un amplio abrigo marrón camel donde cada botón procedía de una persona especial para él. Dejando de lado el bonito mensaje que narraba la colección, las prendas se construían gracias a preciosos bordados y telas, y funcionaban como puzzles que permitían reconvertir las camisas o los abrigos intercambiando las distintas piezas con la que se construían, por lo que lo que vimos sobre la pasarela solo era una parte de todas las posibilidades que se podían lograr con esta colección.