Silvia Jato y Alberto Fabra se casan en la intimidad

Tras cinco años de sólida relación, el ex presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, y la presentadora Silvia Jato se han dado el “Sí, quiero”, en la intimidad. El lugar elegido ha sido Castellón, ciudad de la que es el político y de la que fue alcalde. Por su parte, Jato ha querido anunciar la buena noticia con la publicación de una foto en la que se ven las manos de ambos entrelazadas y luciendo sus alianzas de compromiso. “Una foto lo dice todo. Ayer, Alberto y yo nos dimos el “sí, quiero”. Lo comparto con vosotros, los que me queréis y siempre me acompañáis”, afirma, para dar posteriormente las “gracias por vuestras muestras de cariño y felicitaciones”.