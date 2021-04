Las «leopardas» del Partido Popular

Cambio de estética radical en el logo del Partido Popular de Galicia. Y es que por un día han virado del azul al estampado leopardo. ¿Crisis de identidad fashionista? ¿Esponsorización de Dolce &Gabbana? ¿Activismo contra el maltrato animal? Nada de esto. Es una denuncia contra las palabras misóginas del presidente de la diputación de Lugo, José Tomé, para referirse a la portavoz del PP, Elena Candia. Dijo textualmente: «Por lo que respecta a la señora Candia, con su vestimenta, con su aspecto de leopardo que tenía ayer, sinceramente, daba la imagen del vaquero americano que entró en el Capitolio en Estados Unidos», como réplica a la portavoz del principal grupo de la oposición y alcaldesa de Mondoñedo.

En resumen. En el siglo XXI, un político socialista cuestiona a una mujer por su indumentaria, específicamente, por una prenda de animal print. Todo esto en la tierra de Inditex, sin que se le haya pegado un ápice de cultura de moda. Una lástima.

Estampado democrático

Para apoyarla, sus compañeras, las diputadas del PP de Galicia, acudieron ayer enfundadas en estampado de leopardo. Vestidos, blusas, fulares, zapatos… y los que se sorprendan al pensar que todas tenían una de este tipo en el armario, lista para ser utilizada, son los que no son conscientes del apego que tienen las mujeres por él. Un buen leopardo le levanta el ánimo y el look a cualquiera. Y, si no, que se lo digan a los modistas italianos Versace, Dolce& Gabbana o Roberto Cavalli, que fundaron verdaderos imperios de moda en torno a él. El leopardo es un básico, como el beige. Se trata de un tono neutro que combina con todo, hasta con otros estampados (si somos hábiles).

Y para los que crean que está demodé, apuntar que este verano se encontrará presente en todas las firmas de lujo, desde los chándal de Celine de hombre hasta los accesorios de Vuitton, que lo ha mezclado con su célebre monogram de LV, o la colección de casa de Diane von Furstemberg para H&M. ¿Siguen dudando? Pues en invierno repetimos. Entre otras, la nueva colección de Dior fall-winter 2021/22 está repleta de leopardo en todas sus vertientes, desde el transparente en chubasqueros plastificados hasta el cuero, el algodón, el cachemire o la lana.

Existe un chascarrillo muy común entre las estilistas de moda del «fashion system». Dicen que el estampado animal es el más democrático de todos. Insisten en que lo lleva tanto la jet set como los horteras. Es el único print que puede unir a un personaje de baja estofa como Joe Exotic del documental de Netflix «Tiger King» a Jackie O’, pasando por Rihanna. Bueno, todos, menos al «vaquero americano» al que nombra el presidente de la diputación de Lugo, seguramente haciendo alusión al chamán con cuernos. ¿Qué tendrá que ver uno de los estampados predilectos de Yves Saint Laurent en los años 50 (propulsados por su musa, la francesa Madame Bricard), léase el summum del chic, con un enloquecido con cuernos de bisonte y pieles de mapache colgando?

En lo que todos estamos de acuerdo es que no es un estampado que deje indiferente, y lo llevan mujeres y hombres que quieren ser vistos. Bien por las diputadas que no solamente han mostrado su solidaridad por una compañera, además de haber hecho una denuncia contra el tono tan machista de Tomé, sino que nos han dado también una lección de estilo. Ojalá se quedara el estampado animal en el logo del Partido Popular de Galicia, me representa. Un logo con garra.