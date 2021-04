Carmen Borrego desmiente a Antonio Canales: “Yo dejé a Fidel Albiac en casa del bailaor un día después del accidente”

Tras negar el bailaor, delante de Olga Moreno y de la audiencia de Supervivientes, el testimonio de Rocío Carrasco, nos hemos puesto en contacto con Carmen Borrego para intentar aclarar la polémica generada. La hija de Maria Teresa Campos se mantiene en su versión y asegura que, tras el accidente, la primera noche Fidel durmió en su casa y después, ella misma le llevó a un domicilio que el marido de Rocío Carrasco le dijo que era de Antonio Canales.

“Conmigo Fidel se quedó a dormir la primera noche y yo le dejé en casa de Antonio” me asegura la menor de las hijas de Teresa Campos, sorprendida por la polémica que se ha generado en los platós, al desmentir Canales que Fidel se quedara a vivir en su casa durante la convalecencia de Rocío Carrasco.

Rocío Flores en Supervivientes.

“Entonces...,¿miente Canales?”- le pregunto a Carmen Borrego y ella me asegura que “No lo sé. A mí me dijo Fidel que era la casa de Antonio Canales y no me iba a mentir, sería absurdo”. Tras sus categóricas palabras, nadie se explica los motivos que habrían llevado al bailaor a negar un vínculo, no ya de parentesco sino de amistad, con el marido de Rocío Carrasco.

Sobre este particular también se ha pronunciado Rocío Flores en “El programa de Ana Rosa” donde comenta Supervivientes. Más relajada que en su debut, la nieta de Rocío Jurado ha asegurado que ella no ha conocido a Antonio Canales y que, durante el tiempo que vivió con su madre y Fidel Albiac, Antonio Canales no formaba parte del círculo familiar.

Rocío Flores se pronuncia sobre la supuesta relación de su madre y Fidel con Antonio Canales: “No me consta”.

“Supervivientes es una experiencia extrema y Olga y Canales seguro que también que se enfadarán-ha dicho Rocío sobre la actual complicidad de la mujer de su padre con el artista-. De momento, me gusta la relación que tienen. Pero la primera se la han dado en la frente. Yo ya lo dije el otro día que no sabía que tenían esa relación, porque yo no he visto en mi casa nunca a Canales. No lo conocía”.

Aunque la hija de Rocío Carrasco consideraba a la familia Campos como propia, no ha dudado en lanzar una pulla a su “tita Carmen” por criticar el paso de Olga Moreno en Supervivientes y especialmente, las palabras de la sevillana sobre los hijos de Rocío Carrasco: " Me parece mal que Carmen critique a Olga por hablar de nosotros cuando ella se ha hecho una exclusiva hablando de mi familia. Olga lleva una mochila muy heavy, hay que dejarle que haga su concurso”.