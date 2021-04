Antonio Canales desmiente a Rocío Carrasco: “Fidel no es amigo mío”.

El bailaor se perfilaba como uno de los enemigos de Olga Moreno en esta edición de Supervivientes, después de que la propia Rocío Carrasco desvelara en el documental “Rocío, contar la verdad para seguir viva” que tenía una relación de “parentesco” con su marido.

Fue durante la nominación de Olga y Antonio Canales en Supervivientes cuando Jorge Javier Vázquez quiso confirmar con el bailarín la amistad que mantiene con el marido de Rocío Carrasco. “Antonio tú eres amigo de Fidel Albiac...”, le decía el presentador desde el plató, sorprendido ante la complicidad que mantenían los concursantes en la hoguera. Canales y Olga no podían evitar las risas al escuchar la pregunta: “Vamos a ver, no soy amigo. Su tío ha trabajado siempre en la Cartuja (Sevilla) en la industria de la cerámica donde trabajaba mi padre, y por eso lo conozco desde pequeño, igual que a sus hermanas. Pero ni yo soy su padrino ni amigo. Le he visto dos veces en la vida”.

El bailarín Antonio Canales, participante de 'Supervivientes' llegando al aeropuerto para viajar a Honduras

El bailaor ha negado así el testimonio de Rocío Carrasco que aseguró que su marido estuvo durante las dos semanas que pasó en coma inducido viviendo en la casa del superviviente cuando su propia familia echó a Fidel del piso de “El Encinar de los Reyes”. Aseguró Rocío Carrasco que Canales lo acogió en su casa porque Fidel y él son amigos de toda la vida”. “Antonio Canales es como si fuese de la familia. Tienen relación muy estrecha e incluso familiar por un tipo de parentesco. Fidel se va a vivir a casa de Antonio el tiempo que yo estoy en el hospital”, aseguraba Rocío Carrasco en el documental.

Pero nada más lejos de la realidad. Ayer, Antonio desmentía que tuviera ningún vínculo con Fidel. Aseguró que vinieron cuando lo de los “collarines, después del accidente de tráfico, a mi casa del RACE y pasaron la tarde allí Rocío Jurado, Rociíto y Fidel. Cenaron y después se marcharon a la Moraleja. Fue la tercera vez que lo vi en mi vida, luego no he vuelto a tener relación con él ni mucho menos. Lo conozco de Sevilla, pero conozco mucho más a su familia”.

Canales se ha posicionado con Olga Moreno y las redes piden su expulsión

Además, Antonio ha desvelado que “al primero que le comunica Rocío que se había enamorado del Guardia Civil en Chipiona es a mí. Porque siempre he sido como su tito, yo estaba siempre para arriba y para abajo con la Jurado”. “Conozco a Antonio David y a Rocío desde sus inicios... y tengo muchos amigos en común de Málaga con él y con Olga”. Ha sido entonces cuando la mujer de Antonio David Flores le interrumpía para preguntarle delante de toda la audiencia: “¿Cómo es? ¿Cómo es mi marido?”.

Canales se ha posicionado a favor de Antonio David, sin dudarlo, dejando a Jorge Javier sin palabras: “La verdad es que a mí me cae muy simpático, es muy buena gente. Aunque mucha gente piensa que va de sobrado, luego tiene el corazón muy de niño.”. La malagueña no ha desaprovechado para rematar la conexión asegurando que “Hay tantas cosas que se dicen que no son ciertas... Esta es una de ellas”.