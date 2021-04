Bárbara Rey: “Estoy mejor y tranquila”

Según van pasando los días, Bárbara Rey recupera el ánimo y la fortaleza tras superar el coronavirus. En conversación telefónica nos confirma que “estoy mejor, me dieron el alta y me encuentro más animada. Lo he pasado mal pero ahora estoy tranquila y con muchas ganas de recuperarme del todo”.

La artista vive desde hace tiempo en Marbella, allí ha pasado el confinamiento y allí fue ingresada durante casi dos semanas en un hospital malagueño.

Desgraciadamente, no pudo contar con el apoyo de sus dos hijos, Sofía y Ángel, que residen en otras Comunidades Autónomas y no les fue posible estar con su madre.

No sabemos si agarbara está al tanto de la serie que prepara Daniel Écija sobre la vida de su ex marido, fallecido hace dos nace años, Ángel Cristo. Uno de los asesores de los guionistas es Payasito, el que fuera mano derecha del domador durante años.

Ya veremos si en los capítulos aparecen etapas de la vida de Ángel, como su adicción a las drogas y la mala vida que le dio a su esposa hasta su ruptura.