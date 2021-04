Carmen Lomana sentencia de nuevo a Rocío Carrasco: “Rocío Flores, estoy contigo "

Cansada de estar en el ojo del huracán, hace tan solo unos días la socialité tomó la decisión de no hablar de Rocío Carrasco. Eso sí, antes quiso aclarar que aunque “no apoyo a nadie en este tema. Me da igual, no es mi problema”, tiene claro que tanto Rocío como David Flores son las víctimas de la guerra que Antonio David y Rocío Carrasco mantienen desde hace más de dos décadas: “Eso lo entiende cualquiera que no sea corto mental”.

Pero a Carmen Lomana le ha durado poco y hace solo unas horas ha vuelto a opinar sobre el documental “Rocío. Contar la verdad para seguir viva” a través de Twitter: “Las cosas de la familia deberían quedarse en la intimidad de nuestras casas no montar un Show público. Roció Flores estoy contigo, tienes mi apoyo y el de mucha gente que te respeta y te quiere”.

Las cosas de la familia deberían quedarse en la intimidad de nuestras casas no montar un Show público. Roció Flores estoy contigo, tienes mi apoyo y el de mucha gente que te respeta y te quiere . — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) April 28, 2021

De esta manera, la socialité se ha posicionado del lado de la hija de Rocío Carrasco tras las duras declaraciones que ha hecho esta misma mañana en ‘El programa de Ana Rosa’, en el que ha cuestionado la actitud de su madre tras “censurar” once minutos de este octavo capítulo por “proteger a su hija”.

“Que terrible es ver a una madre estigmatizar a su hija para siempre. No tiene vergüenza, no tiene conciencia para tratar así a un hijo. La única digna de lástima es Rocío Flores, que aguanta estoica todo este maltrato hacia ella. Vaya montaje ha hecho la cadena”, comentó Lomana en la misma red social hace dos días.