Rocío Flores: “Pido que se emita el episodio completo, no tengo miedo a nada”

Esta noche se emitirá el episodio más duro para Rocío Flores, “Miedo”, en el que su madre contará la agresión sufrida por parte de esta. Un capítulo que posteriormente a su entrevista, Rocío Carrasco pidió que se omitieran 11 minutos para proteger a su hija.

Hoy, desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, Flores se ha pronunciado al respecto: “No entiendo que se decida ahora ocultar parte de un testimonio que está grabado hace un año. Yo pido que se emita todo completo, no tengo nada que ocultar, no tengo miedo a nada. Tuve miedo hace muchos años de mi vida por otras muchas circunstancias que no son para nada ese episodio. Lo repetí el otro día y lo repito hoy, yo sé bien lo que he vivido en esa casa y ahí me quedo”.

Entrevista a Rocío Carrasco

Refiriéndose al duro testimonio que dará esta misma noche Rocío Carrasco, su hija asegura que “es su verdad”. “Ha sido ella quien ha dado el paso de sentarse y de contarlo con sentencia en mano, pues que se emita todo completo”.

“Para mi no es agradable. Obviamente lo paso mal, pero tampoco creo que tenga que estar llorando por las esquinas explicándole a todo el mundo que estoy bien jodida, soy persona y creo que no todo vale”, confiesa con dolida Rocío Flores. “Sigo manteniendo el llamamiento que hice: cuando tú creas, te sientas preparada y quieras, ya no me llames ni a mi, ya llama a tu hijo por lo menos”, vuelve a mandar el mismo mensaje a su madre que el miércoles pasado. Un toque de atención para que se produzca un acercamiento entre ambas que, por el momento, parece no ser viable.